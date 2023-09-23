王心凌《微笑PASTA》打破台偶紀錄！演歌雙棲的女明星還有她們

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王心凌從2003年以歌手身分出道後，有許多歌唱作品，如〈當你〉、〈愛你〉，同年與孫協志合作演出第一部戲劇作品《西街少年》，在當時青少年中刮起一陣炫風，之後則是與立威廉一起主演《天國的嫁衣》，她為該劇演唱主題曲、插曲，該劇還奪下當年台灣戲劇年度收視冠軍；2006年王心凌與張棟樑合作演出《微笑PASTA》，此劇當年以6.61的收視率奪下收視冠軍，並打破台灣偶像劇紀錄，而這部偶像劇也是台灣偶像劇收視率最高的第5名，主題曲〈彩虹的微笑〉也成為王心凌的知名歌曲之一。
楊丞琳專輯獲白金唱片認證 全方位發展奠定天后地位
楊丞琳於2000年時以女團「4 in Love」出道，隔年就以演員身分出演《流星花園》，雖然不是主演，但已經受到關注；2005年與賀軍翔一起演出《惡魔在身邊》，此劇也成為了她的戲劇代表作，她為戲劇演唱的片尾曲〈曖昧〉、插曲〈理想情人〉，其中〈曖昧〉也成了她的歌曲代表作，連帶的專輯《曖昧》還得到白金唱片銷量的認證，在亞洲熱銷約100萬張。
2007年楊丞琳演出《換換愛》，入圍了第43屆金鐘獎戲劇節目女主角獎。之後楊丞琳全方位發展，不僅演出電影《刺青》、《童眼》等，也發了許多專輯、舉辦許多演唱會，還擔任過選秀節目導師，楊丞琳近期則是忙於在各地舉行「LIKE A STAR世界巡迴演唱會」。
張韶涵以演員出道 第二張專輯入圍金曲獎歌后
與王心凌、楊丞琳同期出道的還有張韶涵，她從1997年開始參加歌唱比賽，直到1999年終於得到歌唱比賽冠軍，被音樂人林隆璇關注到，提議當時在加拿大溫哥華生活的她回台發展，於2002年正式出道，原本要以歌手身分出道的張韶涵，改以演員身分進入演藝圈，因此一出道就演出《MVP情人》的女主角，隔年出演《海豚灣戀人》，再度飾演女主角，她在劇中演唱〈Journey〉、〈遺失的美好〉，後者成為了張韶涵的成名曲，而《海豚灣戀人》的好收視，讓她快速晉升偶像劇女主的地位；2004年推出首張專輯《Over The Rainbow》，同年底推出第二張專輯《歐若拉》，以第二張專輯入圍了第16屆金曲獎最佳國語女歌手獎。
2009年時張韶涵遭媽媽爆料棄養、吸毒等指控，重創演藝事業，2011年時又碰上合約糾紛，隔年張韶涵成立個人公司，繼續歌唱事業；之後則是演出電影《碟仙詭譚2》、《影子愛人》等，演藝事業轉移至大陸，從2018年開始參與錄製許多大陸節目，包含《歌手2018》、《快樂大本營》、《我是大偵探》、《天賜的聲音》等，近期張韶涵則是忙於進行「2023寓言世界巡迴演唱會」。
郭采潔是歌手也是演員 出演電影奪最佳新演員獎
2007年出道的郭采潔，推出專輯《隱形超人》，而早在正式出道前，郭采潔時常於許多歌手的MV裡亮相。以歌手身分出道後，郭采潔被製作人看中，與張棟樑、邱澤演出《無敵珊寶妹》，之後郭采潔受邀演出電影《一頁台北》，她憑著演技獲得2010年台北電影獎最佳新演員獎，近幾年演藝事業重心轉往大陸，在電影《小時代》演出「顧里」一角，在片中展現苦練的上海腔調，順利在大陸打開知名度。
郭采潔雖然這幾年重心放在影視作品上，但仍不忘歌唱，於2021年推出新專輯《Vol.13-1986數羊》，專輯曲風多元，不只有中文、英文，還有日文、法文、蒙語和閩南語，不過由於這幾年來郭采潔的造型前衛大膽，所以時常成為外界討論的焦點，近期雖然少有公開活動，但她不忘在社群媒體上更新近況，與粉絲分享生活。
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