杭州亞運／亞運升旗典禮落幕！拳擊、體操隊代表出席　總人數47人

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杭州亞運開幕式將在23日登場，今天有排球、划船、桌球等項目登場，桌球男團要對上馬爾地夫、哈薩克，而女團則要對上北韓及馬爾地夫。男排部分，則要和印度進行對決。
划船好手黃義婷，在上一屆2018年雅加達亞運在女子單人雙槳榮獲銀牌，今年是她第二度征戰亞運，也將會是她在亞運的最後一舞。她之前在單人雙槳預賽，以8分08秒15分組第2成績順利晉級22日進行的準決賽。
本屆杭州亞運有可能是33歲的黃義婷最後一次參賽，目前身份是人妻的她，希望能連兩屆站上頒獎台，今天就有機會打進到決賽。
亞運22日賽程如下：
划船 15:00 女子單人雙槳準決賽，出賽選手黃義婷
帆船 11:04 女子風箏浪板-5至8航次，出賽選手侯佳玲
桌球 10:00 女子團體循環賽第1輪，出賽選手鄭怡靜/陳思羽/劉馨尹/李昱諄/黃怡樺，對決馬爾地夫
桌球 12:00 男子團體循環賽第1輪，出賽選手林昀儒/莊智淵/廖振珽/黃彥誠/彭王維，對決馬爾地夫
桌球 16:00 女子團體循環賽第2輪，出賽選手鄭怡靜/陳思羽/劉馨尹/李昱諄/黃怡樺，對決北韓
桌球 18:00 男子團體循環賽第2輪，出賽選手林昀儒/莊智淵/廖振珽/黃彥誠/彭王維，對決哈薩克
室內排球 14:30 男子交叉賽C1-D2，出賽選手戴儒謙/林謙/李佳軒/蔡沛彰/林宜暉/顏振富/吳宗軒/張育陞/詹旻翰/曾祥銘/陳建禎/雷諾，對決印度