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杭州亞運／亞運升旗典禮落幕！拳擊、體操隊代表出席　總人數47人

▲杭州亞運已如火如荼地進行，今（22）日我國參加大會升旗典禮，我國代表團總人數760人，當中有521位選手，參加33個項目種類，與汶萊、柬埔寨、北韓、巴勒斯坦與泰國這些國家共同舉行。（圖／中華奧會提供）
▲杭州亞運已如火如荼地進行，今（22）日我國參加大會升旗典禮，我國代表團總人數760人，當中有521位選手，參加33個項目種類，與汶萊、柬埔寨、北韓、巴勒斯坦與泰國這些國家共同舉行。（圖／中華奧會提供）

記者黃建霖/杭州報導

杭州亞運已如火如荼地開始進行，今（22）日我國參加大會升旗典禮，中華代表團由拳擊、體操代表隊出席，總人數共47人，與汶萊、柬埔寨、北韓、巴勒斯坦與泰國這些國家共同舉行。

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杭州亞運會將於09月23日至10月8日在中國浙江省杭州市舉行，共設 40 個大項和 61 個分項，預計有超過 45 個國家（地區）奧委會代表團的12000餘名運動員參賽。杭州為第19屆亞運主辦城市，另外還有寧波、溫州、湖州、紹興、金華5個協辦城市。

杭州亞運開幕式將在23日登場，今天有排球、划船、桌球等項目登場，桌球男團要對上馬爾地夫、哈薩克，而女團則要對上北韓及馬爾地夫。男排部分，則要和印度進行對決。

划船好手黃義婷，在上一屆2018年雅加達亞運在女子單人雙槳榮獲銀牌，今年是她第二度征戰亞運，也將會是她在亞運的最後一舞。她之前在單人雙槳預賽，以8分08秒15分組第2成績順利晉級22日進行的準決賽。

本屆杭州亞運有可能是33歲的黃義婷最後一次參賽，目前身份是人妻的她，希望能連兩屆站上頒獎台，今天就有機會打進到決賽。

▲杭州亞運已如火如荼地進行，今（22）日我國參加大會升旗典禮，我國代表團總人數760人，當中有521位選手，參加33個項目種類，與汶萊、柬埔寨、北韓、巴勒斯坦與泰國這些國家共同舉行。（圖／中華奧會提供）
▲杭州亞運已如火如荼地進行，今（22）日我國參加大會升旗典禮，我國代表團總人數760人，當中有521位選手，參加33個項目種類，與汶萊、柬埔寨、北韓、巴勒斯坦與泰國這些國家共同舉行。（圖／中華奧會提供）
亞運22日賽程如下

划船 15:00 女子單人雙槳準決賽，出賽選手黃義婷 

帆船 11:04 女子風箏浪板-5至8航次，出賽選手侯佳玲 

桌球 10:00 女子團體循環賽第1輪，出賽選手鄭怡靜/陳思羽/劉馨尹/李昱諄/黃怡樺，對決馬爾地夫 

桌球 12:00 男子團體循環賽第1輪，出賽選手林昀儒/莊智淵/廖振珽/黃彥誠/彭王維，對決馬爾地夫

桌球 16:00 女子團體循環賽第2輪，出賽選手鄭怡靜/陳思羽/劉馨尹/李昱諄/黃怡樺，對決北韓

桌球 18:00 男子團體循環賽第2輪，出賽選手林昀儒/莊智淵/廖振珽/黃彥誠/彭王維，對決哈薩克

室內排球 14:30 男子交叉賽C1-D2，出賽選手戴儒謙/林謙/李佳軒/蔡沛彰/林宜暉/顏振富/吳宗軒/張育陞/詹旻翰/曾祥銘/陳建禎/雷諾，對決印度 

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