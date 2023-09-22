徐千晴快看！與記者互動有訣竅　他們有問必答被封「最強發言人」

我是廣告 請繼續往下閱讀
羅紹和從2011年2月接任國防部發言人，一直到2016年5月退伍，擔任國防部發言人長達5年3個月，是史上任期第二長的國防部發言人，歷任高華柱、楊念祖、嚴明、高廣圻四位國防部長，任上處理過洪仲丘案、阿帕契等重大事件。他還設立「國防部發言人臉書專頁」與民眾溝通，也和國家地理頻道合作拍攝多部紀錄片，以及一系列廣告影片，提升國軍的正面形象。
他與媒體互動良好，耐心回答記者問題，且從不曾有情緒性發言，讓國防記者都相當佩服。國軍常被外界汙名化，爆料新聞層出不窮，但羅紹和也都能扮演好自己的角色，盡力還原事實真相，滿足媒體知的權利，他退伍後，國防線記者封他為「史上最強發言人」。
【徐國勇】
徐國勇是律師出身，當過議員、立委，2016年10月接任行政院發言人。他任內同樣也是盡力滿足媒體需求，不曾讓媒體找不到人，且有問必答，讓主跑行政院的記者，都能順利完成任務。且徐國勇原本就口才便給，說明政策也條理分明，2018年公共關係基金會舉辦的「2018傑出公關獎」頒獎典禮，徐國勇還獲頒公部門傑出發言人獎。2018年7月，他因表現優異，轉任天下第一部內政部擔任部長，不過去年底他因民進黨在選舉慘敗，決定離開公部門。
【孫立群】
孫立群是前總統馬英九任內，最後一位行政院發言人，父親是曾任台大校長、國防部長的孫震，弟弟是信樂團吉他手孫志群（Chris）他是學者出身，與產業界相當熟悉，之後進入消基會、再進入公平會擔任副主委兼任發言人，任內曾處理如蘋果iPhone手機限制轉售價格、三星寫手門、9家獨立電廠聯合行為、我國第一起寬恕政策申請等重大案件，也建立與行政院相關部會發言體系的溝通系統，對於輿情之反應，在第一時間與相關部會發言人密切聯絡，確保部會合作無間，提供媒體正確訊息，不僅與媒體保持良好的互動關係，更深獲民間消保團體好評。
因為獲層峰賞識，孫立群在2014年2月接任行政院發言人，他嚴守分際，上任第一件事就是關閉個人臉書，避免自己成為外界焦點。他任內也與媒體互動良好，表現頗受好評。