陳曉霸氣告白陳妍希：妳長得像我老婆 神鵰俠侶閃婚挺過7年考驗
演員朝夕相處，入戲太深擦出愛火是常態，不過脫離戲裡的神仙眷侶幻想，回歸日常生活，夫妻協調好家庭計劃才能走得長久，女星陳妍希與中國演員陳曉因拍攝古裝劇《神鵰俠侶》熱戀，他霸氣告白「妳長得像我未來老婆」，2016年閃婚順利抱得美人歸，婚後育有兒子「小星星」，生活非常甜蜜，陳妍希不願分隔太遠當兩岸夫妻，減少螢幕演出，赴對岸照顧孩子，讓陳曉專心拍戲，儘管外界屢傳兩人婚變，神鵰俠侶依舊安然度過7年考驗 。
記者江芷稜／綜合報導
陳妍希當初憑藉電影《那些年我們一起追的女孩》的沈佳宜一角暴紅，是眾人心裡的國民女神，不過與陳曉拍攝《神鵰俠侶》時，他面對「國民初戀」相當害羞，兩人私下沒約過吃飯，反倒是相隔1年多，為了宣傳戲劇再度合體，突然有了來電的感覺，陳妍希曾害羞透露，陳曉的告白詞是「我覺得妳蠻像我老婆」，超級霸氣的追求方式，讓她開心不已，直呼那是人生最幸福的一天！
由螢幕CP成了真實情侶，陳妍希在戀愛綜藝節目透露，陳曉婚前很會製造驚喜，交往期間會去劇組偷偷探班為她慶生，在房間裡撒滿玫瑰，氣球，浪漫程度破表，求婚當天也是精心設計，邀她在異國搭乘觀光遊船，將鑽戒放在餐盤裡，給了她超大驚喜，陳曉在婚禮上掀開頭紗，低頭親吻陳妍希的畫面，也是影迷心中永難忘懷的一幕。
不過，陳曉先前與趙麗穎緋聞不斷，是粉絲公認的螢幕情侶檔，他另娶佳人組建家庭，讓死忠粉絲對陳妍希態度極不友善，屢屢唱衰他們婚變，夫妻私下相當低調，除了生日特定節日，平時鮮少公開放閃，對酸民留言不放在心上，專心過好夫妻倆的生活，也讓影迷對古裝劇男神陳曉保有想像空間。