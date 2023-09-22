美Fed升息未了！美元定存年息喊到6.6%　專家教戰最有利存法

我是廣告 請繼續往下閱讀
當然，若沒有資金需求，而且放在美元資產都是閒錢，陳有忠建議，可以選擇長天期1年期以上美元定存或是美元保單，並選擇固定利率，因為未來美國可能降息，這樣才能持續具有利差優勢，而且從過去美元走勢來看，每3年一個循環，即漲3年後就會跌1年，之後會再漲回，因此，即便之後美元跌，因有鎖住高利，還是有利差可賺。
而目前不少銀行仍持 續推出高利美元定存方案，像滙豐銀行就祭出6個月最高年息6.6％優惠定存，只是得是合格私人理財新戶或是合格卓越理財尊尚新戶，單筆最低門檻為5萬美元起跳，單一客戶承作最高金額是30萬美元，活動至9月底止。
合庫銀行至今年10月20日，以新資金承作本專案，最高可享6個月年利率5.20%優利定存，而且不論個人戶、公司戶，都可透過行動網銀APP、個銀、企銀、EOI及臨櫃交易辦理。同時，合庫也針對數位存款帳戶提供低門檻起存額，單筆只需1000元美金即可承作。
華南銀行也有新美利美元優惠定存專案，專案期間至9月28日止，提供3個天期美元存款高利專案，包括3個月定存年利率4.35%、6個月4.6%、1年期更直接享有年率5%。
台新銀行則有兩種美元高利存款專案，其中好享利外幣定存專案到10月底，只要是外幣存款新資金、換匯資金、保險與投資產品返還資金，透過臨櫃、網銀等方式承作，單筆1000美元起，最高利率可享3個月天期定存年息4.7%。另一個是轉轉幣換匯外幣定存專案，只限透過網銀或行動銀行通路承作，美元定存1個月期的年息更高達4.8%。
另外，台新數位帳戶Richart目前也有8月1日起開戶的新戶，可享有一筆美元6個月定存4.88%優惠利率的資格，限外幣新資金（以新台幣轉換為指定外幣方式承作)，承作金額單筆美元1000元整。活動期限至12月15日止。此外，至10月底，Richart針對全客群提供美元定存3個月4.7%、6個月4.55%、以及1年期4.35%的優惠利率，限外幣新資金。
永豐銀行則至12月15日，自然人客戶上網登錄參加「永豐綠升活美學」綠色存款專案，自參加日起3個月的每月美元活存「增量金額」 達指定金額，享加碼年利率，月增達500美元至10萬美元 ，享最高3.05%加碼年利率 、DAWHO數位帳戶全新戶額外加碼0.3%，加上永豐美元活存牌告年利率 ，每月「增量金額」最高可享4.5%美元活存優利。
安泰銀行9月提供「換匯優利存」外幣專案，臨櫃依牌告匯率換匯，包括台幣及其他外幣兌換美元、歐元、澳幣，即可承作等額專案優惠定存，可享美元14天年息4%、歐元14天年息6%、澳幣14天年息8%的優惠，而且單筆只要等值貨幣1000起。
銀行主管也建議，美國升息循環已進入尾聲，有美元需求者可以趁利率高原期鎖利，透過優利存款以掌握升息尾端的利率優勢，只是在比較時，可特別留意承作條件及注意事項，多方比較，選擇最適合自己的方案再下手。