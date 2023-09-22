杭州亞運／潘文輝、李灝宇領軍！U18冠軍世代亞運中華隊即將成形
2022年杭州亞洲運動會2022年第十九屆亞洲運動會（Hangzhou 2022 Asian Games）即將在23日開始正式賽程，2019年U18世界盃青棒賽冠軍世代成員，這次將會是杭州亞運中華成棒隊主體，證明好他們進入職棒後，已經有不同的成長，這其中有李灝宇、潘文輝、林昱珉、陳柏毓、鄭宗哲、林子豪、王彥程都入選亞運代表隊，其中鄭宗哲在經典賽大展身手，已經是中華隊不動當家開路先鋒人選。
記者吳政紘/綜合報導
鄭宗哲雖然國中開始才正式打棒球，但他的天分跟才能從他的表現一覽無遺，尤其是前往加勒比海大賽歷練過，成為海盜隊未來小聯盟之星。
此外，潘文輝第一年打小聯盟就獲得升上高階1A肯定，林昱珉直接跳級2A，林子豪已經是獅隊固定先發，李灝宇也獲得球隊重視。
對於這些成員可以齊聚一堂，李灝宇說：「大家都還有在聯絡，很開心可以再度代表中華隊。」個性靦腆的潘文輝認為，能跟這些戰友再相聚，蠻特別的。
王彥程經過育成後逐漸展露頭角，並且本季首度完投，預計明年有機會在亞運過後，受到重用，過去U21的中華隊新世代，王柏融、蘇智傑、李宗賢、張閔勛、宋家豪等都已經是球隊主力，這次亞運會就是U18冠軍世代的試金石。