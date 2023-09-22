全台iPhone 15首摔！他好市多前「狠砸4次」　螢幕爆開裂成蜘蛛網

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雷神對著鏡頭表示：「來！台灣首摔！iPhone 15。」掌鏡人則是驚呼：「哇！爆了，第4次就爆了，哥牛逼！」從雷神另一則貼出的影片中則可見，iPhone 15螢幕上不只有裂痕，還有數條白色橫線，貌似顯示器已經完全故障。
而《NOWnews》記者今日直擊好市多內湖店，一早8時許粗估已近百人排隊，開放搶購後不到10分鐘，賣場人員便朝隊伍大聲放送：「iPhone Pro Max快賣完啦。」好市多內湖店這次共開賣6台新機，分別是iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、各有兩種規格容量，現場價格從2萬8799元至4萬9899元不等，與官方差額落在1101元至2001元，人氣相當高，不過每間門市販售的機型、規格都不同，顏色數量則以現場為主。
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