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全台iPhone 15首摔！他好市多前「狠砸4次」　螢幕爆開裂成蜘蛛網

▲雷神今日拿到iPhone 15後，在好市多門口成為「全台首摔」案例，他將iPhone 15往下直線摔落4次後，螢幕從左下角開始「蜘蛛網式」碎裂。（圖／翻攝自TikTok「陳雷秀鳳｜雷神修蘋果」）
▲雷神今日拿到iPhone 15後，在好市多門口成為「全台首摔」案例，他將iPhone 15往下直線摔落4次後，螢幕從左下角開始「蜘蛛網式」碎裂。（圖／翻攝自TikTok「陳雷秀鳳｜雷神修蘋果」）

記者賴禹妡／綜合報導

iPhone 15系列今（22）日一早開賣，好市多也同步開放搶購，內湖店早上8時許就排了近百人，許多果粉相當期待能以優惠價格第一時間拿到新機。而TikTok 3C網紅雷神今日拿到iPhone 15後，在好市多門口成為「全台首摔」案例，從影片可得知，他將iPhone 15往下直線摔落4次後，螢幕從左下角開始「蜘蛛網式」碎裂，顯示器更是呈現故障狀態。 

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「陳雷秀鳳｜雷神修蘋果」今日在TikTok平台貼出影片，只見他在好市多門口拿著熱騰騰的iPhone 15，但不知機型是iPhone 15 Pro或iPhone 15 Pro Max。雷神將它高舉過頭，接著鬆手讓iPhone直線往地上摔落，拿起來時驚見，整支手機螢幕從左下角開始碎裂，佈滿密密麻麻的裂痕。 

▲從另一則影片可見，該iPhone 15螢幕上不只有裂痕，還有數條白色橫線，貌似顯示器已經完全故障。（圖／翻攝自TikTok「陳雷秀鳳｜雷神修蘋果」）
▲從另一則影片可見，該iPhone 15螢幕上不只有裂痕，還有數條白色橫線，貌似顯示器已經完全故障。（圖／翻攝自TikTok「陳雷秀鳳｜雷神修蘋果」）
雷神對著鏡頭表示：「來！台灣首摔！iPhone 15。」掌鏡人則是驚呼：「哇！爆了，第4次就爆了，哥牛逼！」從雷神另一則貼出的影片中則可見，iPhone 15螢幕上不只有裂痕，還有數條白色橫線，貌似顯示器已經完全故障。 

而《NOWnews》記者今日直擊好市多內湖店，一早8時許粗估已近百人排隊，開放搶購後不到10分鐘，賣場人員便朝隊伍大聲放送：「iPhone Pro Max快賣完啦。」好市多內湖店這次共開賣6台新機，分別是iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、各有兩種規格容量，現場價格從2萬8799元至4萬9899元不等，與官方差額落在1101元至2001元，人氣相當高，不過每間門市販售的機型、規格都不同，顏色數量則以現場為主。

▲內湖店最高規是iPhone 15 Pro Max 512GB，賣場價4萬9899元，比原價降2001元。（圖／記者黃韻文攝）
▲好市多內湖店最高規是iPhone 15 Pro Max 512GB，賣場價4萬9899元，比原價降2001元。（圖／記者黃韻文攝）

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