被爆購買巴西蛋！勤億蛋品偷撤100%國產聲明 發聲明交代流向
蛋品大廠「勤億蛋品科技股份有限公司」遭台北市議員游游淑慧踢爆，聲稱自家100％是國產蛋，卻從6至9月陸續買了高達600萬顆巴西蛋，且蛋品流向不明；勤億蛋品今上午發布聲明稿澄清，除4680箱受中央畜產會委託加工製成冷凍液蛋，依需求交付，其餘巴西蛋品（已全數製成冷凍液蛋）均儲存在庫，作為內部採購全球蛋源的前期品質測試，並未挪作他用。
記者孫唯容／綜合報導
勤億蛋品9月15日曾發表聲明，表示勤億公司販售的品牌蛋100％是國產蛋；對此，嘉義市衛生局表示，根據20日查核結果，勤億在3至5月曾從多國進口殼蛋做成洗選蛋販售，都有標示原產國，包括進出貨數量、標示、包裝等稽查結果都符合法規。
嘉義市衛生局指出，至於向農業部買進的巴西蛋，都做成液蛋，除已交由農業部的量，其餘調味液蛋全數存放於冷凍倉庫內並未流出市面。
勤億蛋品表示，因應農業部要求，公司向中央畜產會收購1萬2005箱巴西蛋品與400桶冷凍液蛋；另有4680箱受中央畜產會委託加工，製成冷凍液蛋，並依需求交付。
勤億蛋品強調，該公司所收購的巴西蛋品已全數製成冷凍液蛋，均儲存在庫，做為公司內部對於日後採購全球蛋源的前期品質測試，並未挪作他用。另近日也經相關單位查核相關數字，以及符合《食安法》規定無誤。