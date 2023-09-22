維仕捷隱匿進貨標示不實　7萬多顆巴西蛋流入桃園

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衛生局另說明，3家蛋品製造廠表示，進口蛋生產報廢之原料蛋及下架回收之洗選蛋均送往本市某牧場進行銷毀，衛生局會同農業局及環保局也在21日前往該牧場查核，尚無違規情事。
另衛生局20日至農業部公布本市第3家冷鏈倉儲逢泰物流（蘆竹倉）查核，現場有過期進口雞蛋，經統計巴西蛋189萬2,880顆到期，產品外箱貼有「過期品待銷毀」字樣，後續將由中央畜產會負責銷毀。另發現共有6批，達61萬6,320顆即期出庫（距效期日僅剩7天內），出貨給5縣市6家蛋品商，將發文所轄縣市衛生局持續追查製成食品合規性。
衛生局表示，為確保市售蛋品流通安全，衛生局追查仲毅農產品公司散裝籃蛋有無確實下架回收，已追查13家，現場使用可生產追溯之雞蛋，亦持續於市場通路查核，至9月21日止共計查核127家賣場超市、通路商、街邊店、市場攤商等處，尚無查獲標示違規情形，若經查獲標示不實或違反食品安全衛生管理法相關規定者，將依法處辦。
衛生局呼籲食品業者，應確保食品製程符合食品安全衛生管理法規定，若發現蛋品發霉、逾期等危害衛生安全情況時，應主動停止製造、加工、販賣，並辦理回收，同時通報直轄市，或縣（市）主管機關；違反規定者，依食安法第7條規定處新臺幣3萬至300萬元罰鍰。且應如實標示原產地及有效日期相關資訊，以免觸法。