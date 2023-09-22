「電玩大亨」變「環保蟑螂」 周人蔘非法焚燒廢棄物判1年1月定讞
昔日經營賭博電玩、有「電玩大亨」之稱的周人蔘20多年前因行賄檢警，震驚社會。豈知，他出獄後改做「環保蟑螂」，收取廢棄物並在新北市林口空地掩埋、焚燒。最高法院駁回周人蔘上訴，依非法貯存清除處理廢棄物罪，判處1年1月定讞，須入獄。
記者潘千詩／台北報導
檢方指控，周人蔘沒有廢棄物清除、處理許可文件，卻將他受託管理、位於林口地區的土地自2017年7月起分租給呈勖、興立富、佑祥、承頁4家公司當工廠用地，再以每月3千至8千不等金額承攬4間工廠廢棄物處理，並僱用外籍移工協助運送、清倒，以怪手挖洞後掩埋燒毀。
新北市環保局2019年3月接獲民眾檢舉，指有人燒垃圾燒得臭氣薰天，環保局與警政署保七總隊聯手查緝，持搜索票搜索，才知是周人蔘涉案。檢方偵查後，依《廢棄物清理法非》法貯存清除處理廢棄物罪起訴。
一審判處1年3月，沒收犯罪所得49萬元。周上訴後，二審改判1年1月，沒收未扣案之犯罪所得41萬元，案經上訴，最高法院駁回上訴。
說到周人蔘，時間要回到1980至90年代，周在台北市中山、松山等地區經營數十家賭博電玩，為免遭取締，透過白手套行賄警界，換取不臨檢、不查緝周人蔘的電玩店。1996年弊案曝光，共有197人遭起訴，周因行賄被判1年3月又15天定讞，另有不少涉貪檢警，分別判處1年到10年6月不等刑期。