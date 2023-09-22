全台iPhone 15裸機首摔！「螢幕整塊炸裂」　官方維修價格曝光

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當該名男子把手機撿起來之後，手機螢幕已經整片破裂，旁邊的男子還說「哇！爆了，第4次就爆了，哥牛逼」，螢幕想當然也是呈現故障的狀態，成為「全台首摔iPhone 15」的用戶。那麼如果說摔壞iPhone 15新機，到底要花多少錢才能夠恢復呢？根據蘋果官方公佈的價格顯示，如果以這支手機是iPhone 15 Pro來看，修理正面螢幕損壞要1萬790元，而如果是iPhone 15 Pro Max，則要1萬2290元，價格非常的高。
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以下是蘋果官方提供「原廠正面螢幕損壞維修價格」、「原廠正面螢幕及背面玻璃損壞維修價格」以及「原廠背面玻璃損壞維修價格」的資訊：
🟡「原廠正面螢幕損壞維修價格」
iPhone 15 Pro Max：12,290元
iPhone 15 Pro：10,790元
iPhone 15 Plus：10,790元
iPhone 15：8,990元
🟡「原廠正面螢幕及背面玻璃損壞維修價格」
iPhone 15 Pro Max：15,790元
iPhone 15 Pro：13,490元
iPhone 15 Plus：14,390元
iPhone 15：12,490元
🟡「原廠背面玻璃損壞維修價格」
iPhone 15 Pro Max：新台幣6,090
iPhone 15 Pro：新台幣 5,190
iPhone 15 Plus：新台幣6,090
iPhone 15：新台幣5,190
據外媒《9to5mac》報導，去年的iPhone 14和iPhone 14 Plus採用可拆卸式玻璃背蓋設計，使組件拆解和更換更加便利，而今年的iPhone 15 Pro以及iPhone 15 Pro Max延續這項設計，且新的內部底盤架構讓玻璃背蓋能夠輕鬆更換。此款機型用全新的鈦金屬邊框，成為該系列史上重量最輕及邊框最窄的機型，也因為這樣的變動讓這一代iPhone背蓋維修金額大幅度的下降。
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