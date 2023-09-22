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全台iPhone 15裸機首摔！「螢幕整塊炸裂」　官方維修價格曝光

▲全台iPhone首摔出現了！如果是iPhone Pro系列機型的話，維修費都要破萬元。（圖／翻攝自TikTok「陳雷秀鳳｜雷神修蘋果」）
▲全台iPhone首摔出現了！如果是iPhone Pro系列機型的話，維修費都要破萬元。（圖／翻攝自TikTok「陳雷秀鳳｜雷神修蘋果」）

記者張嘉哲/綜合報導

Apple年度新機iPhone 15系列今（22）日終於在直營門市、電信業、美式賣場開賣，其中好市多因為有通路優勢，價格相對其他地方還要更低，因此一大早就吸引不少用戶前往排隊。沒想到就有人才剛拿到新機，就直接摔爆，整塊螢幕直接破裂，直接成為「iPhone 15全台首摔」。而根據官網維修價格顯示，至少要噴萬元以上才能復原。

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Tik Tok帳號「雷神快修」本來就是授權「Apple原廠零件」的店家，今（22）日一早工作團隊也到好市多搶購一支iPhone 15 Pro系列新機，結果沒想到不知道是做效果，還是想要主打公司修機速度非常快，只見影片中一名男子把手機高高舉起，直接放手，iPhone 15 Pro系列新機狠狠地掉落地板。

當該名男子把手機撿起來之後，手機螢幕已經整片破裂，旁邊的男子還說「哇！爆了，第4次就爆了，哥牛逼」，螢幕想當然也是呈現故障的狀態，成為「全台首摔iPhone 15」的用戶。那麼如果說摔壞iPhone 15新機，到底要花多少錢才能夠恢復呢？根據蘋果官方公佈的價格顯示，如果以這支手機是iPhone 15 Pro來看，修理正面螢幕損壞要1萬790元，而如果是iPhone 15 Pro Max，則要1萬2290元，價格非常的高。

▲如果影片中摔的是iPhone 15 Pro Max的話，官方維修價格要12900元。（圖/蘋果官網）
▲如果影片中摔的是iPhone 15 Pro Max的話，官方維修價格要12900元。（圖/蘋果官網）
以下是蘋果官方提供「原廠正面螢幕損壞維修價格」、「原廠正面螢幕及背面玻璃損壞維修價格」以及「原廠背面玻璃損壞維修價格」的資訊：

🟡「原廠正面螢幕損壞維修價格」

iPhone 15 Pro Max：12,290元
iPhone 15 Pro：10,790元
iPhone 15 Plus：10,790元
iPhone 15：8,990元

🟡「原廠正面螢幕及背面玻璃損壞維修價格」

iPhone 15 Pro Max：15,790元
iPhone 15 Pro：13,490元
iPhone 15 Plus：14,390元
iPhone 15：12,490元

🟡「原廠背面玻璃損壞維修價格」

iPhone 15 Pro Max：新台幣6,090
iPhone 15 Pro：新台幣 5,190
iPhone 15 Plus：新台幣6,090
iPhone 15：新台幣5,190

▲從另一則影片可見，該iPhone 15螢幕上不只有裂痕，還有數條白色橫線，貌似顯示器已經完全故障。（圖／翻攝自TikTok「陳雷秀鳳｜雷神修蘋果」）
▲從另一則影片可見，該iPhone 15螢幕上不只有裂痕，還有數條白色橫線，螢幕顯示器已經完全故障。（圖／翻攝自TikTok「陳雷秀鳳｜雷神修蘋果」）
據外媒《9to5mac》報導，去年的iPhone 14和iPhone 14 Plus採用可拆卸式玻璃背蓋設計，使組件拆解和更換更加便利，而今年的iPhone 15 Pro以及iPhone 15 Pro Max延續這項設計，且新的內部底盤架構讓玻璃背蓋能夠輕鬆更換。此款機型用全新的鈦金屬邊框，成為該系列史上重量最輕及邊框最窄的機型，也因為這樣的變動讓這一代iPhone背蓋維修金額大幅度的下降。

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