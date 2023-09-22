獨／田亞霍頂替黃子佼作詞〈謝謝老師〉！基金會：張小燕親自找的
由關懷台灣文教基金會發起的〈謝謝老師〉歌曲，每年都會找來不同的歌手或藝人重新詮釋。今（22）日稍早，今年的MV也已經正式上線，由人氣超高的樂天女孩、創作歌手田亞霍，以及活動發起人李濤一同演唱。由於前兩年都由黃子佼作改詞，對於外界傳聞是否顧及性騷擾風波，而另外找人替代？關懷台灣文教基金會則解釋，其實在黃子佼事件之前，他們根本還沒有企劃，而田亞霍則是由黃子佼的恩師張小燕親自邀請的。
記者詹鎰睿、吳雨婕／台北報導
關懷台灣文教基金會向《NOWnews今日新聞》表示，之所以會找樂天女孩啦啦隊，單純是想要讓更多人知道，並一同去響應教師節活動，祝福老師們「教師節快樂」。發言人解釋，在討論階段就有發現，現今非常流行棒球啦啦隊文化，於是就找來樂天女孩一起合作這首公益歌曲。
身為活動發起人之一的張小燕，就找來旗下歌手田亞霍作改詞，並在MV歌曲中獻聲尬上一角。至於外界傳聞，是否因為性騷擾風波，而換掉前兩年同樣負責作改詞的黃子佼？發言人隨即否認，「因為他（黃子佼）目前正在休息當中，活動屬於正面的，還是希望能邀請可以一起協助的歌手共同合作。」當記者詢問今年名單是不是早就找好黃子佼一事？發言人則回應，在MeToo事件爆發之前，他們都還沒有計畫，「我們每年（計畫）的時間並沒有那麼早！」再次否認換掉黃子佼的說法。
田亞霍所屬公司大鵬則回應，在確定這次〈謝謝老師〉邀請啦啦隊共襄盛舉之後，就有開始在想適合的創作者，主要是田亞霍和樂天女孩裡的雅涵有過幾次音樂上的合作。
再加上主要單位「關懷台灣文教基金會」希望藉由新世代藝人的人氣，讓〈謝謝老師〉推廣給更多年輕人，所以有了合作的契機。
※【NOWnews 今日新聞
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