足球／梅西談擋法國世界盃衛冕 部分因素成為與大巴黎球迷分裂點
阿根廷「球王」Lionel Messi本季從法甲大巴黎聖日耳曼轉戰美足聯（MLS）球隊邁阿密國際，22日也在《ESPN》記者Migue Granados的節目上，「談起在世界盃奪冠後，巴黎聖日耳曼並沒有表揚他，讓他覺得相當不受到尊重。」
運動中心/綜合報導
Lionel Messi去年在卡達世界盃在冠軍戰幫助阿根廷擊敗法國，摘下隊史第3座大力金盃，也為他在世界盃的「最後一舞」劃下完美的句點，共計Lionel Messi在該屆世界盃踢進7球與送出3次助攻。
在節目上，Lionel Messi先是透露，「自己是阿根廷隊25人中，是唯一一個回到母隊後，沒受到球隊表揚的人。這些我都懂！畢竟我們阻止了他們的衛冕。」
但隨著合約到期後，Lionel Messi坦言，「我發現球迷與我之間好像有一道裂痕，他們總認為我沒有全力為俱樂部比賽，反而在國家隊時得到了復原，事情就是這樣發生的，這不是我所期望的，但我總是說事情的發生是有原因的。即使我在那裡感覺不太好，它還是發生了，發生時我在那裡就是世界冠軍。」
Lionel Messi也在訪談最後表示，「自己很享受在美國踢球，有考慮再次披上阿根廷球衣出征2024美洲盃。」