《鄉民大學問》美女大學生受封「鄉民女神」 眾人跪求公布IG帳號
模仿天王郭子乾新節目《NOWnews今日新聞》的《鄉民大學問》，開播短短一個多月，至今播出6集，點閱率總計已達112.6萬人次。獨樹一格的政論節目，不僅有政治人物與政治評論員參與，最特別的是，找來許多對政治有興趣的大學生加入討論陣容，讓網友耳目一新。當中班長白白與Chris，更是被網友封為新一代「鄉民女神」，並敲碗製作單位公布兩人IG帳號。
記者薛羽彤／綜合報導
台大政治系的白白其實對媒體的興趣，比對政治還高，她說:「因為家裡人都從商，因此在選填科系時刻意把商學院都刪掉，沒想到就進了政治系。」因緣際會下加入《鄉民大學問》，白白說每次錄影都像在做項目研究，因為要研讀很多相關新聞，卻也因此收穫滿滿。白白認為現在的同學、朋友其實都在同溫層中，有機會親耳聽聽政治人物的聲音，並親自向他們提問，藉此聽到不同年齡層的聲音，她感到十分有趣。
東吳政治系的Chris則是因為身為網紅VW的好朋友，而被節目組發現邀請來擔任大學生嘉賓。Chris從小就對政治十分感興趣，從小在家裡會跟著爸媽一起看政論節目，如果有機會可以跟政治人物互動，她最想要向民進黨總統候選人賴清德提問，研究國際關係的她十分關心，「若賴清德否認自己是台獨金孫，若當選後是否會改變立場？」雖說對政治充滿濃厚興趣，但Chris認為政治口水戰太多，不如當個政治評論員，更可以從客觀的立場看事情。
白白與Chris亮麗的表現，加上聰明機智的提問，受到許多網友愛戴，被封為新一代「鄉民女神」，不僅有顏值更有腦袋，網友狂敲碗節目製作單位公布兩人IG。不過白白說: 「別看我節目上很正經，但其實私底下是一個話超多的搞笑型諧星，萬一公布後人設破滅怎麼辦。」對於網友瘋狂敲碗，製作單位語帶保留，或許NOWnews主頻道訂閱超越50萬人，就考慮公布兩人IG帳號。