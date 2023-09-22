攀樹大聚會！9/24全台13縣市攀樹人同時上樹

幾年前在台灣，「攀樹」還是鮮少被聽見，更少被看見的事情，近幾年從學校與環境教育中開始能看到孩子做攀樹體驗學習，但攀樹運動在歐美卻已行之有年。變色龍工作室為推廣攀樹運動，9月24日將在高雄、台中等共13縣市舉辦全台攀樹夥伴的「攀樹大聚會」。
記者陳美嘉／高雄報導
變色龍攀樹工作室從9年前的第一場樹聚只有兩個人，在時間堆疊中開辦丙級攀樹課程，一步一腳印種下培育攀樹人的種子，在工作室成立即將滿5歲之際，以「當樹把我們聚在一起」為活動主題，於全台13縣市舉辦「攀樹大聚會」，串連全台灣攀樹人與愛好攀樹的民眾一起在9月24日相聚在樹下與樹上，將創下台灣最多人同時在樹上的紀錄。
變色龍工作室表示，9月24日全台大樹聚，不僅是為了將於11月舉辦的「台灣攀樹國際錦標賽預賽」熱身，更希望推廣攀樹運動到每個人的生活中，因為攀樹運動在歐美行之有年，是項不分年齡都能安全參與的運動，而台灣隨著近年戶外活動風氣興起，攀樹運動也日漸受到關注，參與者借助繩索攀到樹上觀景、閱讀，甚至放空睡覺、過夜，跟著樹木的脈 動感受大自然的生命力。變色龍工作室邀請大家暫時放下3C，擁抱自然，讓攀樹不只是攀樹也遇見更純粹美好的自己。高雄在彌陀區中正南路22 號、台中在新社復盛公園登場。