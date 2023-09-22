NBA／拓荒者對LaVine沒興趣！仍預計訓練營前交易Damian Lillard
近日已有多支球隊加入Damian Lillard爭奪戰，根據美國職籃聯盟（NBA)波特蘭拓荒者隨隊記者Aaron J.Fentress透露，「目前拓荒者對其他隊提出的報價都不敢興趣，拓荒者還沒有被實質的報價打動。」
記者張志宇/綜合報導
其中21日就傳出公牛願意拿Zach LaVine作為籌碼交易Damian Lillard，費城記者Kyle Neubeck 22日在自己的Podcast上透露，「據各聯盟高層消息，拓荒者對Zach LaVine沒有任何興趣，主因是他不符他們合重建的規劃，且會影響Scoot Henderson和ANfernce Simon的發展。」
ESPN記者Brian Windhorst也在22日則表示，「拓荒者打算在訓練營開始前，解決Damian Lillard的問題」
運動畫刊 (Sports Illustrated)記者Chris Mannix也透露，「如果Damian Lillard在開季前還沒被交易，那麼雷霆隊可能會成為潛在下家。」Chris Mannix也在節目上直言，「若拓荒者不想引進明星球員，只想專心重建，雷霆會是比熱火更好的選擇，他們擁有更年輕的球員，且他們的選秀權不計其數，所以我認為雷霆將會是此交易案中的『黑馬』下家。」
但目前據美媒透露，熱火目前仍是首選下家，但NBA名記Brian Windhorst直言，「拓荒者最初拒絕了來自熱火的報價，但現在又突然對邁阿密所擁有的『資產』非常感興趣，但若拓荒者繼續『獅子大開口』，很可能再遭到拒絕。」