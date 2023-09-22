被問陳吉仲下台是否為政治考量　陳建仁揭准辭理由「他勇於負責」

我是廣告 請繼續往下閱讀
無黨籍立委黃國昌在質詢時關切陳吉仲請辭獲准一事，陳建仁提到，陳吉仲在進口雞蛋政策實施上，認為已達到政策目標，包含充足供應、保護蛋農權益等，但在過程中引起社會困擾，他多次表達感到歉意並希望准辭，那時還有很多事還要釐清、所以請他向各界釐清，後來辭意甚堅，「最後尊重他，給予准辭」。
至於其中是否有政治考量？陳建仁回應，主要是考慮陳吉仲請辭意願，他是一個勇於負責、敢於承擔，希望消弭社會不必要紛擾。
黃國書詢問，日前在桃園被查到有進口雞蛋被配送到賣場，有效期標示不實，可能有過期之嫌，是否掌握市面上雞蛋在有效期限內？陳駿季指出，從釋出到洗選都會確認所有雞蛋都在有效期限內，若要以殼蛋的方式進入到市場，一定要依照有效期限做標示，若沒有依照有效期限做標示，就違反相關的規定。
陳駿季進一步說，農業部查過現在通路上並沒有這個雞蛋，後續追查還要食藥署配合，確認那批蛋是否在效期之內。他強調，畜產會針對進口蛋的釋出，一定會在有效期限內提供給業者，相對地業者也會根據有效期限的標示，釋出到市面上，未來不會再用殼蛋的方式進入到賣場，會以加工用蛋的方式來處理，避免消費者的疑慮。
另外，就進口蛋製作成液蛋後，產地錯標為台灣，陳駿季坦言，確實是中央畜產會同仁誤解法令，在6月時告知業者產地能標示台灣，後經了解後發現疏失，就立即在7月份通知業者改正，農業部有督導不周之責，而該批液蛋沒有流出。
至於業者接受農業部指示被處罰，陳駿季說，這批液蛋沒有釋出或買賣行為，而地方政府裁罰相關的業者，會回到相關食安法規來辦理；陳建仁則說，若造成業者損失，「不是我們所樂見的」，將會協助業者向地方政府清楚說明。
更多「陳吉仲請辭農業部長」相關新聞。