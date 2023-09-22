▲秋老虎發威注意熱傷害！服用「這些」藥應留心　國健署授4招遠離熱傷害

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9月熱傷害就診人次超越去年 用「這些」藥應留意熱傷害包含中暑、熱暈厥、熱痙攣、缺水性中熱衰竭、鹽份缺乏所致之中熱衰竭、中熱衰竭、暫時性熱疲勞、熱水腫、其他特定之熱影響、熱及光之影響等。
根據衛福部資料顯示，今（2023）年9月截至9月20日，熱傷害就診統計人次總計已達178人次，已超過去年9月熱傷害就診統計人次（170人次）。今年9月秋老虎發威，民眾應特別留意。
尤其是有服用利尿劑、抗精神病藥劑、抗組織胺、抗乙醯膽鹼等藥物的民眾。國健署表示，這些藥物會引起血管收縮、抑制排汗、降低散熱的功能，進而增加熱傷害發生的機會。
4招預防熱傷害 秋天也應謹慎面對高溫炎熱此外，熱傷害的高危險族群，包含65歲以上的長者、嬰幼童、戶外工作者、運動員、密閉空間工作者、慢性病患者等，也應小心謹慎面對高溫炎熱天氣。因此，國健署提供以下4招預防熱傷害：
- 保持涼爽：
- 補充水分：
- 隨時留心：
- 健康管理：
國健署提醒，秋天出現的高溫也可能會發生熱傷害，應避免暴露在高溫高濕的環境，若體溫持續上升，應立即就醫尋求專業協助。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59349
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