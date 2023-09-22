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新北清查液蛋代工廠　3業者坦承農業部指示進口混蛋標「台灣」

▲新北市衛生局稽查液蛋加工廠。（圖 ／新北市政府衛生局提供）
▲新北市衛生局稽查液蛋加工廠。（圖 ／新北市政府衛生局提供）

記者吳嘉億／新北報導

進口蛋問題延燒流向引發各縣市政府全面稽查，新北市衛生局昨（21）日再次前往轄內3家液蛋代工廠稽查，業者均坦承自6月份起曾接受中央畜產會委託代工，使用巴西的進口蛋製成冷凍殺菌液蛋，依農業部提供產地為「台灣」之樣張，貼標後全數繳回中央畜產會，至7月底農業部通知後將產地改回原產國。後續農業部及中央畜產會雖坦承其對標示方式認知誤解，造成業者標示原產地為台灣，但為釐清業者是否涉有假冒產地之嫌，將移由檢調偵辦釐清。

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▲新北市衛生局稽查液蛋加工廠。（圖 ／新北市政府衛生局提供）
▲新北市衛生局稽查液蛋加工廠。（圖 ／新北市政府衛生局提供）
新北市政府衛生局食品藥物管理科長楊舒秦表示，21日再度前往「永成」、「吳記」和「勝翔」三家蛋品加工廠稽查，發現三家在6月份接受中央畜產會委託將巴西進口盒蛋加工製造成殺菌液蛋，並依農業部提供標示產地「台灣」的樣張，貼標後再全數交回，直到至7月底農業部通知後才將產地改回原產國巴西，此部分是否涉有假冒產地之嫌，全案後續移由檢調單位偵辦釐清。

▲雲林倉儲查獲中央畜產會委託新北業者代工之冷凍殺菌液蛋。（圖 ／新北市政府衛生局提供）
▲雲林倉儲查獲中央畜產會委託新北業者代工之冷凍殺菌液蛋。（圖 ／新北市政府衛生局提供）
新北市政府衛生局指出，農業部於辦理專案進口前因經驗不足及管理不盡周全，造成消費者無端的恐慌，新北市主動透過跨縣市聯防稽查，與台北、桃園、台中、雲林等縣市相互合作聯繫追查，確保民眾食品安全。

新北市政府衛生局強調，呼籲農業部在辦理專案進口前應落實跨部會討論與合作，明訂完整的規範與指引供業者遵循，相關規定也應適時周知地方相關單位，若有錯誤也應盡速澄清與檢討，避免業者誤觸法規受罰或造成地方單位困擾，必要時先進行業者端輔導，維護消費者權益。

▲新北市衛生局查核中央畜產會供應進口蛋品經代工廠製成液蛋查核情形。（圖 ／新北市政府衛生局提供）
▲新北市衛生局查核中央畜產會供應進口蛋品經代工廠製成液蛋查核情形。（圖 ／新北市政府衛生局提供）

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