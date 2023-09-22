新北清查液蛋代工廠 3業者坦承農業部指示進口混蛋標「台灣」
進口蛋問題延燒流向引發各縣市政府全面稽查，新北市衛生局昨（21）日再次前往轄內3家液蛋代工廠稽查，業者均坦承自6月份起曾接受中央畜產會委託代工，使用巴西的進口蛋製成冷凍殺菌液蛋，依農業部提供產地為「台灣」之樣張，貼標後全數繳回中央畜產會，至7月底農業部通知後將產地改回原產國。後續農業部及中央畜產會雖坦承其對標示方式認知誤解，造成業者標示原產地為台灣，但為釐清業者是否涉有假冒產地之嫌，將移由檢調偵辦釐清。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府衛生局食品藥物管理科長楊舒秦表示，21日再度前往「永成」、「吳記」和「勝翔」三家蛋品加工廠稽查，發現三家在6月份接受中央畜產會委託將巴西進口盒蛋加工製造成殺菌液蛋，並依農業部提供標示產地「台灣」的樣張，貼標後再全數交回，直到至7月底農業部通知後才將產地改回原產國巴西，此部分是否涉有假冒產地之嫌，全案後續移由檢調單位偵辦釐清。
新北市政府衛生局指出，農業部於辦理專案進口前因經驗不足及管理不盡周全，造成消費者無端的恐慌，新北市主動透過跨縣市聯防稽查，與台北、桃園、台中、雲林等縣市相互合作聯繫追查，確保民眾食品安全。
新北市政府衛生局強調，呼籲農業部在辦理專案進口前應落實跨部會討論與合作，明訂完整的規範與指引供業者遵循，相關規定也應適時周知地方相關單位，若有錯誤也應盡速澄清與檢討，避免業者誤觸法規受罰或造成地方單位困擾，必要時先進行業者端輔導，維護消費者權益。