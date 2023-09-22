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侯友宜訪美行　民進黨評：失言、失態、失分「在國外鬧笑話」

▲侯友宜結束訪美行程。（圖／翻攝自侯友宜臉書）
▲侯友宜結束訪美行程。（圖／翻攝自侯友宜臉書）

記者陳佩君／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜結束8天訪美行程返台，民進黨發言人張志豪今（22）日表示，侯友宜為了選總統，一連安排訪星、訪日及訪美來惡補國際外交學分，但行程中不斷失言失態，凸顯就是一個準備不足的總統參選人，行程中連拜會智庫都不敢公開媒體，引發一連串爭議，「在國外鬧笑話」。

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張志豪表示，侯友宜訪美究竟定調為選務行程，還是市政公務，應開大門走大路說清楚，而不是遮遮掩掩，面對議員屢次詢問一再欺騙，瞎扯說並無指派人員隨團，卻連秘書處處長饒慶鈺是否隨訪都說不清楚，後來被抓包了，才對外聲稱「饒慶鈺為個人休假，休假期間所從事活動屬個人隱私」，饒慶鈺身為市府首長，卻一再為侯友宜輔選，反正上梁不正下梁歪，市長荒廢市政，整天忙著選總統，機關首長自然有樣學樣拚選舉。

張志豪指出，總結各方相關評論，侯友宜此行不僅沒有亮點，也沒有具體正面的成效，卻鬧出不少笑話，包括在青年座談時說他「60幾歲了還在找工作，若失業來美國打工賣漢堡好了」，顯示他失信於新北市民的承諾和不負責任，也難怪天下雜誌公布「2023幸福城市大調查」評比，新北市在縣市首長施政滿意度、縣市競爭力總排名、施政、文教、社福、多元共融等各項指標都是六都吊車尾。

張志豪提到，侯友宜此行除了頻頻失言出糗，還為了彰顯訪美規格，行前高調誇口稱在參訪NYPD（New York Police Department）行程前有警車開道，暗示將等同元首級待遇，未料「禮遇」無疾而終，奉勸侯友宜要誠實面對自己，而不是成天只做表面工夫。

張志豪提到，侯友宜在媒體聯訪時把美國前總統老羅斯福講成「老農夫」，又講成「老羅斯福路」，令人不感卒睹，甚至還在當地餐廳半路認市民，問餐廳員工是新北人還是原住民，沒想到對方根本是墨西哥人，實在不知新北市民看到這樣荒腔走板的市長，心裡是做何感想。

張志豪說，侯友宜一再以戰爭威脅恐嚇，稱台灣是地球上最危險的地方，此番言論隨即遭負責接待的美學者亞洲研究中心研究員孔明尚（Michael Cunningham）打臉，表示他個人不予認同。他說，要誠心呼籲侯友宜，漢堡可以亂吃，話絕對不能亂說，在國內造謠不夠，還要到國外去造謠，一味的毫無事實根據的評論損及的不僅是他個人，更是台灣在國際間的形象。

張志豪奉勸，侯友宜與國民黨等人不要平時在國內配合中國操作疑美論，到了美國又換套說法，外交工作需要的是穩健和務實，絕對不是持續用戰爭論來恐嚇國人。

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