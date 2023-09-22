快訊／賴佩霞宣布擔任郭台銘副手 女兒謝沛恩首發聲：我為妳驕傲
藝人賴佩霞日前宣布成為郭台銘副手，參與2024總統大選，宣布當下她坦言女兒謝沛恩、媳婦隋棠都不知情，笑說：「她們現在下巴應該掉下來了。」宣布參選消息至今8天，謝沛恩首度在社群上發聲支持媽媽，「I'm so proud of you mommy（媽媽我為妳感到驕傲）。」
記者薛羽彤／綜合報導
賴佩霞14日宣布參選，她透露答應郭台銘當副手時，家人都不知情，都是記者會直播當下才知道的，謝沛恩當時被問及此事，經紀人回應，謝沛恩早上看到訊息、新聞才知道媽媽要參選的事情。相隔8天，謝沛恩首度在社群上發聲支持媽媽，並分享媽媽上節目的影片連結，寫上「I'm so proud of you mommy」，最後附上飛吻的表情符號。
藝人配商人出其不意的組合，掀起外界關注，賴佩霞在《人選之人》飾演總統假戲成真，她在記者會上透露，自己答應郭台銘擔任副手的原因，「只要我認定是對的，而我也幫得上忙，我就會全力以赴，絕不放手。」
而媳婦隋棠得知婆婆參選，經紀人事後回應，「大家都在驚嚇中，是我先看到消息，她才上去看直播的，目前她也沒有任何回應。」眾人紛紛等著隋棠對此事發表看法。