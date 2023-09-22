NBA／魔獸霍華德傳與金州勇士簽約 格林一舉動間接證實消息
上季旅台加盟桃園雲豹的NBA球星「魔獸」Dwight Howard，日前至金州勇士隊試訓，在22日傳出勇士隊內眾將都希望球團與Dwight Howard簽約，若是成功簽約，美媒《運動畫刊》就大讚「完美補強」。
運動中心/綜合報導
據《Bleacher Report》記者Jason Dumas爆料，「Dwight Howard已經在勇士隊參加了為期兩天的訓練，球隊更衣室裡的老將都希望Dwight Howard拿加入球隊，勇士隊內已經把簽下Dwight Howard這個想法告知給管理層，預計會在今天做出決定。」
記者Jason Dumas也透露，「Dwight Howard與Draymond Green、Chris Paul在22日已經一同在洛杉磯進行訓練。」此推特更引來Draymond Green的轉推，並表示，「Jason Dumas您真行，真希望有一天所有事情都不會被洩露，希望未來不會再發生，這是我的夢想。」也間接證實Dwight Howard加盟勇士的傳言。
現年37歲的Dwight Howard，在NBA共出賽18個賽季，上一次NBA登場，是在2021-22賽季，該季他為湖人出戰60場比賽，貢獻6.2分、5.9籃板。