日創作歌手imase 降臨高雄夜市 尬舞NIGHT DANCER、大啖台灣小吃
擁有破億點擊率的日本創作歌手 imase 日前來台於 KKBOX 風雲榜開唱，開唱前更驚喜現身於高雄六合觀光夜市體驗台灣夜市文化，與知名音樂故事 YouTuber OMIO BEN 一同品嚐夜市美食，並和現場民眾一起跳破億點擊神曲〈NIGHT DANCER〉拍攝短影片，對台灣夜市小吃的喜愛，更是讓他用日語直呼「最高」。
記者鄭婷襄／高雄報導
高雄市經發局長廖泰翔表示，為擴大演唱會經濟規模，除了與科科科技（KKCompany Technologies）集團旗下音樂串流品牌 KKBOX 合作推出「加食延暢＋聆聽任務」之外，也藉由破億點擊神曲〈NIGHT DANCER〉的歌手 imase 來高雄表演之餘，特別邀請 imase 品嚐高雄夜市銅板小吃，如海鮮粥、刈包等代表性台灣小吃。期待藉由 imase 的人氣，為高雄的夜經濟與美食加分，讓更多歌迷朋友將線上活動轉換成實體優惠，來高雄一起吃美食、聽音樂！
廖泰翔表示，imase 創作的〈NIGHT DANCER〉在社群平台點擊率破億，是非常有才華的創作歌手，能夠邀請他來高雄最知名的觀光夜市，實行美食外交，更推廣高雄美食文化。
經發局說明，高雄為擴大演唱會經濟規模，讓更多歌迷朋友可以體驗高雄在地文化，高市府配合10月份Takao Rock打狗祭以及2023台灣文化科技大會（TTXC），與 KKBOX 合作推出「加食延暢＋聆聽任務」，只要在 KKBOX 平台上收聽「加食延暢＋」高雄歌單 14 首歌，完成任務後可立即兌換「加食延暢優惠PASS」，就能獲得高雄夜經濟特色店家專屬優惠，其中包含超過 60 家在地餐酒館、宵夜、火鍋。