基隆迎雙十連假聽懷舊金曲饗宴 謝國樑分享塞車練唱這首歌
為迎接接下來的雙十國慶連假及慶典，由基隆市文化局策辦的「2023經典永恆、金曲再現基隆」懷舊金曲音樂會，今（22）日活動宣傳記者會上基隆市長謝國樑更與演出歌手藝人江志豐現場清唱一小段，號召市民10月7日到基隆表演藝術中心演藝廳，欣賞精彩歌聲演出，重溫懷舊金曲與歡慶佳節。
記者吳嘉億／綜合報導
記者會上謝國樑也分享在雪隧塞車時練唱歌曲的趣事，提到練唱旋律感人歌曲《迷魂香》，指出經典老歌陪伴大家度過美好人生時光與生活點滴，雋永的歌聲回味人生歷程，著實令人感動，歡迎市民朋友到場欣賞，重溫金曲經典時光。
基隆市政府文化局長江亭玫表示，向大師致敬系列活動，每年都邀請不同藝文領域但皆出自基隆的藝文大師，包括馬水龍、林麗珍、葉俊麟、廖瓊枝、林秀偉、吳天章、周美玲、V.K克等，今年突破以往用金曲歌聲再現基隆，讓基隆這座城市在全台的藝文創作上，保有一席之地。
基隆市政府文化局指出，懷舊金曲音樂會於10月7日晚間7時30分在基隆表演藝術中心演藝廳舉行，演出藝人卡司有龍千玉、江志豐、江志美、葉佳修、錦雯、周子寒、劉洋及迷霧森林樂團等共計8組歌手輪番上陣，帶來整整150分鐘的精彩表演。
基隆市政府文化局說明，明（23）日上午9時開放民眾到基隆市文化局4樓表演藝術科索票，每人限索取4張，索完為止。當天活動也開放6樓席位讓民眾自由入場，更多活動資訊可到上基隆表演藝術官網查詢。