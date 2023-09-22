杭州亞運／戴培峰如願披上中華隊戰袍 林安可嗑滷汁目標就是金牌
杭州亞運在即，中華成棒隊也在22日展開訓練，其中林安可與戴培峰皆是進到職棒後，首度披上國家隊戰袍，林安可與戴培峰也在今（22日）訓練前談到本屆賽會的心態與比賽策略，這次亞運目標只有一個就是「金牌」。
運動中心/綜合報導
今年季初沒能選上經典賽國家隊的戴培峰，如願在亞運得到為國出征的機會，對此戴培峰透露，「其實當時落選蠻沮喪的，雖然當時就知道有亞運這個機會，但不知道是否會開放職棒選手參加，所以一開始沒有抱太大期待，但後來接到通知，真的很開心，很榮幸能加入中華隊。」
此次也是戴培峰進入職棒後，首度的成棒國際賽賽事，戴培峰也直言，「加入中華隊就是盡全力，為中華隊拿下金牌，在技術面短時間要加強有點困難，但主要就是訓練與隊友之間的默契，自己是捕手，希望這幾天能加強認識我們的投手，這次比賽我比較在乎能在守備上做出貢獻。」
林安可則是在向國家隊報到之前，在打擊方面仍在調整，並在賽前「嗑滷汁」，「自己有向打擊教練Tommy Curz請教，雖然在短期賽要改變打擊狀態不太可能，但會與打擊教練制定好策略，保持健康的心態、加強擊球品質，期待與隊友培養默契。」