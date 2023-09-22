中秋、國慶連假夯出國！桃機估這2天人最多　行動電源別放託運

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桃園國際機場表示，已做好疏運相關準備工作，為維護飛航安全，加速出入境通關與疏運效率，提醒旅客掌握五大訣竅，打造美好旅程就從運用智慧化設施開始。
1.善用智慧化服務
歡迎旅客多加利用手機、網路或市區預辦登機（A1臺北車站、A3新北產業園區站）完成報到，以及使用自助行李託運等智慧化服務設施，加速離境報到效率；自動查驗通關系統可直接於通關閘道內註冊，註冊後可直接通關且終身均可使用，即使更換護照，也無需重新註冊；外籍人士均可使用離境自動通關系統。
2.搭乘大眾運輸工具
桃園機場提供旅客安全且多元的交通選擇，進出機場可搭乘機場捷運或客運巴士等大眾運輸工具，方便又省時。旅客也可選擇機場排班計程車或租賃車，勿搭乘違法黃牛車輛，以維護自身權益。
3.預先確認電子用品攜帶規定
為維護飛航安全，行動電源應隨身攜帶上飛機並做好保護，切勿託運。依據國際民航組織及國際空運協會之規定，鋰電池小於100瓦特小時可攜帶上機；目前一般市售筆記型電腦、平版、3C產品之鋰電池多小於100瓦特小時，多可隨身攜帶上機，但不允許託運。
4.減少複查安檢更順暢
通過安檢金屬探測門前，請先將身上之外套、帽子及金屬物品取下，並將平板與筆記型電腦自隨身行李取出後，連同外套及隨身行李一同置入X光檢查儀；手提行李或隨身攜帶上機之液體、膠狀及噴霧類物品容器，不得超過100毫升，且須裝於可密封之透明塑膠夾鍊袋；安檢管制區前備有危安物品棄置箱，超過100毫升液體均可倒入。
5.出發前請確認護照效期
國人於出國前，應及早檢查護照效期是否為6個月以上，並預先洽航空公司各國入境之相關規定。