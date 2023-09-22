iPhone 15 Pro開箱潮！「滅火1顏色」評價逆轉 果粉：有光超好看
全新的蘋果iPhone 15系列今天正式開賣，許多果粉也陸續收到宅配包裹，開心發出開箱文。而本次iPhone 15 Pro 顏色中，原本業界預計原色鈦金屬會最熱賣，但是有果粉發出「藍色鈦金屬」的實體照後，更讓不少網友驚豔：有光差超多。
記者潘毅/綜合報導
蘋果全新iPhone 15 Pro陸續到手後，網路上有紛紛出現各種開箱文，不過稍早有果粉在「iOS板」曬出自己到手的藍色鈦金屬照片，卻讓不少網友吐槽：「難怪藍色沒啥人搶，都最後才賣完」、「實機顏色....感謝滅火」、「難怪現在現在藍色最容易買得到，很沒特色的藍」。
不過論壇Dcard上，卻有另一位果粉發出令人驚豔的iPhone 15 Pro「藍色鈦金屬」開箱照片，因為在燈光的照射下，藍色變得鮮明許多，這位果粉也坦承「藍色有打到光就很好看，暗的就還好，適合去明亮咖啡廳」。而不少卡友也回應「感覺很像MBA午夜色」、「這樣照藍色好看很多」、「藍色好好看！我會喜歡藍色」。
雖然iPhone 15 Pro「藍色鈦金屬」實體令人驚艷，但先前外媒也提醒，Pro 系列新機因為採用鈦金屬材質邊框，需要注意「邊框會變色」、「指紋沾黏」的問題，尤其以深藍及黑色兩種顏色最為嚴重。
蘋果官方也承認了這個問題存在，並在官方支援文件中，提到採用「鈦金屬」邊框的iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max 等機型，可能會因為手指上的油脂，短暫地改變邊框顏色，同時也提供解決方法，「透過柔軟、稍微濕潤、不起毛絮的布料擦拭，即能恢復原狀」。