果菜冷鏈全台最貴！攤商中市府抗議：左手拿農業部補助、右手剝削

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冷鏈庫每單位8至16坪，果菜公司向各行口表示，未來將收取每坪2500元租金、電費一度5元，行口多次反映要求調降不成，近3百位行口業者及攤商今（22）日到市府廣場抗議果菜公司自肥。
台中市青果公會理事長王耀寬表示，當初是行口、攤商向農委會爭取設冷鏈庫，果菜公司沒出什麼力就能白白拿補助，連大家的需求是什麼也不問，就逕自蓋了。現在完全沒有公開公平的協商機制，就公告一切決定，不僅冷鏈配銷區要用抽籤的，其他縣市果菜公司冷鏈庫每坪總租金2000元上下，台中不僅租金最高、電費還外加！根本是左手拿農業部補助、右手剝削攤商，只顧公司營利的自肥行為。
攤商們批評痛批董事長莊乃慧一手遮天，台中市不僅冷鏈租金最高，停車費用也最高，200多攤行口業者月繳8千至20萬元的管理費，果菜公司沒幫業者行銷，市場環境建築老舊也不更新。其他果菜公司都是免費停車，在台中大貨車常無處可停，每輛車進出多次補貨，一天停車費高達200多元，每月光停車費就3千至6千元。
農業局主秘陳柏宏及台中果菜運銷公司總經理余家彥收下陳情書，陳柏宏表示會在一週內回應業者訴求；余家彥則說，市府認為公司有行政疏失要求重新檢討，公司昨晚決定，冷鏈配銷區取消抽籤、改與業者協商，每坪租金降至2250元，電費一度3元，停車問題也會跟業者再協調。
市長盧秀燕事後受訪表示，這兩年電費節節高漲，政府和各行各業費用增加，必須考慮現實的成本，若是真正弱勢，會給予一點協助。