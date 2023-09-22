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果菜冷鏈全台最貴！攤商中市府抗議：左手拿農業部補助、右手剝削

▲攤商指台中果菜運銷公司收取高額的蔬果冷鏈租金，無疑是變相哄抬物價。（圖／記者顏幸如攝，2023.09.22）
▲攤商指台中果菜運銷公司收取高額的蔬果冷鏈租金，無疑是變相哄抬物價。（圖／記者顏幸如攝，2023.09.22）

記者顏幸如／台中報導

200多名行口業者及攤商，不滿台中果菜運銷公司冷鏈設備租金每坪要價2500元、外加電費一度5元，收費全台最高，停車費也比其他縣市高，集結在台中市政府前廣場抗議。攤商指市場「左手拿農業部補助、右手剝削農民」，痛批果菜公司只顧自肥、董事長莊乃慧一手遮天、市長盧秀燕縱容。

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農業部在農委會時代為解決農產品不易保存、動輒「菜金菜土」的問題，在各地補助興建冷鏈設備。台中果菜運銷公司去年新建2層樓41庫的冷鏈配銷區，總經費1億5千多萬元，由中央補助5千萬元、果菜公司出資1億餘元，將在近期完工。

冷鏈庫每單位8至16坪，果菜公司向各行口表示，未來將收取每坪2500元租金、電費一度5元，行口多次反映要求調降不成，近3百位行口業者及攤商今（22）日到市府廣場抗議果菜公司自肥。

▲200多名行口業者和攤商，搭遊覽車到台中市政府抗議。（圖／記者顏幸如攝，2023.09.22）
▲200多名行口業者和攤商，搭遊覽車到台中市政府抗議。（圖／記者顏幸如攝，2023.09.22）
台中市青果公會理事長王耀寬表示，當初是行口、攤商向農委會爭取設冷鏈庫，果菜公司沒出什麼力就能白白拿補助，連大家的需求是什麼也不問，就逕自蓋了。現在完全沒有公開公平的協商機制，就公告一切決定，不僅冷鏈配銷區要用抽籤的，其他縣市果菜公司冷鏈庫每坪總租金2000元上下，台中不僅租金最高、電費還外加！根本是左手拿農業部補助、右手剝削攤商，只顧公司營利的自肥行為。

攤商們批評痛批董事長莊乃慧一手遮天，台中市不僅冷鏈租金最高，停車費用也最高，200多攤行口業者月繳8千至20萬元的管理費，果菜公司沒幫業者行銷，市場環境建築老舊也不更新。其他果菜公司都是免費停車，在台中大貨車常無處可停，每輛車進出多次補貨，一天停車費高達200多元，每月光停車費就3千至6千元。

▲攤商們在市府前舉白布條，要求果菜公司進行協商。（圖／記者顏幸如攝，2023.09.22）
▲攤商們在市府前舉白布條，要求果菜公司進行協商。（圖／記者顏幸如攝，2023.09.22）
農業局主秘陳柏宏及台中果菜運銷公司總經理余家彥收下陳情書，陳柏宏表示會在一週內回應業者訴求；余家彥則說，市府認為公司有行政疏失要求重新檢討，公司昨晚決定，冷鏈配銷區取消抽籤、改與業者協商，每坪租金降至2250元，電費一度3元，停車問題也會跟業者再協調。

市長盧秀燕事後受訪表示，這兩年電費節節高漲，政府和各行各業費用增加，必須考慮現實的成本，若是真正弱勢，會給予一點協助。

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