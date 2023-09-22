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iPhone 15 Pro Max開箱！「5新功能」巨變有感　狂沾指紋沒在客氣

▲iPhone 15 Pro Max開箱，對於果粉來說，一上手就有不少使用方式需要重新習慣，其中充電線和靜音鍵最明顯。（圖／記者周淑萍攝）
▲iPhone 15 Pro Max開箱，對於果粉來說，一上手就有不少使用方式需要重新習慣，其中充電線和靜音鍵最明顯。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

蘋果iPhone 15系列新機今（22）日開賣，《NOWnews》取得iPhone 15 Pro Max實機開箱，快速整理5個果粉上手後就必須改變的習慣。首當其衝是靜音鍵改成動作按鍵，雖然可以支援更多功能，但果粉長久習慣用靜音撥桿來「秒靜音」，會是入手後就要立即適應。另外，在歐盟助攻之下，今年終於全面改為USB C連接線，外出確實相當方便，筆電、手機都能共用，但以往家中Lightning線就要全面換新了。

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📍鈦金屬材質，真的超輕
今年Pro系列全面使用鈦金屬材質，以實際開箱的iPhone 15 Pro Max來說，一上手很明顯就能感受到不同於以往的輕，但沾指紋的狀況也沒在客氣，如果真的介意不如就裝個殼吧！側邊弧形邊緣的設計，提高抓握感，也是馬上就能感受的改變。關於「鈦金屬」材質，蘋果解釋與太空船是相同的高級金屬。至於邊框採用全新精細刷紋表面，但實機感受不太明顯。

▲iPhone 15開箱。（圖／記者周淑萍攝）
▲今年Pro系列全面使用鈦金屬材質，以實際開箱的iPhone 15 Pro Max，很明顯就能感受到不同於以往的輕，但沾指紋的狀況很明顯 。（圖／記者周淑萍攝）
📍全新「動作」按鈕 
幾乎和蘋果iPhone共生的靜音撥桿，靜悄悄的存在10多年，當鈴聲大響時，下意識的指頭肌肉神經會往側邊撥到靜音。iPhone 15 Pro終結歷史，改為全新的「動作按鈕」，不能說是不好的功能，但就是需要適應，可以設定為靜音，按下就會啟動靜音，再按則關閉，且因為採用按鍵設計，相較撥桿可能會更容易誤觸。

動作按鍵只有支援單一功能設定，若要改變功能，需要進到系統改變設定，目前支援相機、語音備忘錄、捷徑、輔助等。

▲iPhone 15開箱。（圖／記者周淑萍攝）
▲靜音撥桿改為靜音按鈕，需要花點時間適應。（圖／記者周淑萍攝）
📍改為USB-C超方便 
終於不再享有特權，Lightning充電線走進歷史，與多數3C商品的充電線相通。最實際的情況就是出門只要帶一條線即可，不需要因為手機多帶Lightning，一線充完筆電充手機。在盒裝內還附上編織繩，支援USB 3速度，iPhone 15 Pro傳輸速度比以往快達20倍，非常適合將照片和影片同步到Mac、隨時隨地使用外部儲存空間，或將4K 60fps 的 HDR 影片輸出至外部顯示器。 

▲iPhone 15開箱。（圖／記者周淑萍攝）
▲iPhone 15 全面使用USB C，可以和多數3C產品充電線公用。（圖／記者周淑萍攝）
📍5倍光學變焦，看到蘋果誠意
從發表前傳聞最盛的功能就是「潛望式鏡頭」，發表會當天並沒從蘋果說出口，以功能來看，業者普遍認為就是廣義的「潛望式鏡頭」。透過四連反射稜鏡設計，並結合光學影像穩定和自動對焦 3D位移式感測器模組，達到5倍光學變焦，最高數位變焦可達25倍。實際在白天光線充足的環境下拍攝，5倍光學變焦後能感受解像力還不錯，可以感受到蘋果的誠意。

▲iPhone 15開箱。（圖／記者周淑萍攝）
▲iPhone 15 終於來到5倍光學變焦，也算是有誠意了。（圖／記者周淑萍攝）
📍自動人像模式
以前iPhone想要拍出景深照片時，需要另外切換到人像才能拍攝，現在採用「拍照」模式，當偵測到畫面有人、狗或貓時，會自動捕捉景深資訊，就能成為一張有景深的照片。不會構圖，拍出景深感覺就專業好幾分。

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