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中秋前後財運飆升！點名「5生肖」旺到翻　專家再曝開運撇步

▲命理專家小孟老師指出，有5生肖在中秋節前後，財運會旺到直線上升，他也提供中秋打開財運的小撇步，能受到財神眷顧。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
▲命理專家小孟老師指出，有5生肖在中秋節前後，財運會旺到直線上升，他也提供中秋打開財運的小撇步，能受到財神眷顧。（示意圖／記者鍾怡婷攝）

記者賴禹妡／綜合報導

下週即將迎來中秋連假，許多民眾已經安排好行程，打算和親朋好友團聚烤肉賞月。對此，命理專家小孟老師就指出，有5生肖在中秋節前後，財運會旺到直線上升，他也提供中秋打開財運的小撇步，能受到財神眷顧。 

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第5名：生肖羊 

屬羊的人會有小偏財的狀況出現，若身邊有不錯的投資標的物，可以好好投資看看，說不定會賺到錢，且無論是股票或基金都有很好的回報率。 

🟡中秋開財運方法：在書桌抽屜擺放五帝錢能讓你2023年充滿帝氣。 

第4名：生肖猴 

屬猴的人過去有套牢的資金或股票能有所回報，想買房買屋的人，能以便宜價格買到，若與他人有財務糾紛也都能解決。 

🟡中秋開財運方法：在房間裡擺紅地墊能夠步步鴻運、步步高升。 

第3名：生肖雞 

屬雞的人終於揚眉吐氣！過去曾不斷嘆息何時才有加薪機會，但中秋前僅需跟主管提出要求，就有機會獲得加薪的機會，想轉業的人也能得到比目前公司更高的待遇。 

🟡中秋開財運方法：在床頭櫃擺放金元寶造型的物品，元寶下寫你的姓名生日就能好運不斷。 

▲小孟老師建議生肖雞可以在床頭櫃擺放金元寶造型的物品，有助於中秋節打開財運。（示意圖／Shutterstock）
▲小孟老師建議生肖雞可以在床頭櫃擺放金元寶造型的物品，有助於中秋節打開財運。（示意圖／Shutterstock）
第2名：生肖豬 

屬豬的人會憑著智慧與智商得到想要的財富，若想讓運勢更好，不妨到異鄉旅遊，不但能轉運，還能看到不錯的新興行業，對想創業的人來說很有幫助，說不定會因此變成千萬富翁。 

🟡中秋開財運方法：在紅包袋上畫個圓圈，在裡面寫上自己的姓名生日就能招來好運。 

第1名：生肖龍 

屬龍的人若有業績壓力，將會突飛猛進的成長，超越以往的數字，且除了財運攀升外，也會有很多小外快可以賺，但這都是你過往辛苦努力換來的結果。 

🟡中秋開財運方法：在家裡廁所放黃色或金色衛生紙盒，象徵每抽一張面紙就像抽一張鈔票。 

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權】     

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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