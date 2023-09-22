杭州亞運／莊智淵、林昀儒休兵　桌球男女團仍以3:0橫掃馬爾地夫

杭州亞運今（22）日進行桌球團體賽事，我國男女團皆一日兩戰，上午男、女團皆以3:0輾壓之姿擊敗馬爾地夫，只要晚間的賽事能夠順利贏球，就能夠晉級8強。 我是廣告 請繼續往下閱讀 女團首戰對上馬爾地夫，輕鬆以直落三橫掃，分別是鄭怡靜以3:0擊敗納齊姆；陳思羽以3:0擊敗伊斯梅爾；李昱諄以3:0擊敗尼馬爾，3場沒有被對手拿任何一局。男團方面，第一場比賽也是對馬爾地夫，這場比賽林昀儒和莊智淵都休兵，不過雙方實力差距過於懸殊，他們接力中華女桌的好表現，同樣以橫掃之姿拿下勝利。比賽具體的結果為，彭王維以11:2、11:1、11:5擊敗伊斯梅爾，黃彥誠11:5、11:5、11:7擊敗艾哈邁德，廖振珽11:6、11:5、11:2戰勝哈立德。接下來女團將在下午4點對上神秘的勁旅朝鮮，預計將會是一場重要的苦戰；而男團則會和哈薩克進行交手，中華選手實力較優，預計能順利晉級8強。杭州亞運／戴培峰如願披上中華隊戰袍 林安可嗑滷汁目標就是金牌杭州亞運／林凱威退出中華隊卻回一軍惹議 味全龍：尊重選訓結果杭州亞運／中華隊陣容有初步雛形 教頭吳思賢：調整還未完全到位杭州亞運／潘文輝、李灝宇領軍！U18冠軍世代亞運中華隊即將成形