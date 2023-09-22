國慶紀念小物曝光！貴賓帽防水超吸睛 UCLA棕熊行進樂隊受邀演出
國慶籌備委員會今（22）日公開112年國慶大會禮賓紀念品，國慶禮賓袋除了必備的貴賓帽及徽章外，特別推出「限量台灣製造純鈦杯」，且全部都為MIT台灣製造，另外，慶籌會大會處長曹守全指出，這次還特別邀請美國加州洛杉磯分校「UCLA棕熊行進樂隊」參加國慶盛會表演。
記者林怡昕／台北報導
國慶籌備委員會今天召開記者會，國慶大會主持人莊惠琪說明，今年所有紀念品都為MIT台灣製造，獨家推出重量不到200克的超輕純釱杯，特別選用屢獲德國 IF、Red Dot、台灣精品等設計獎的台灣在地廠商，國慶純鈦杯外型採下方上圓的設計，體現方正、端莊、堅強包容的台灣精神。
莊惠琪也說，這次國慶貴賓帽，則選用寬大帽簷的戶外休閒帽款，採用特殊立體剪裁，帽子還兼具防潑水塗層，紫外線保護係數達到50+，可以有效達到阻絕98%的陽光。
另外，曹守全也說，今年國慶表演亮點，除了上次公布的「台北市立建國高級中學樂旗聯隊」及「東京農業大學第二高等學校吹奏樂部」外，慶籌會與中華文化總會，特別邀請美國加州洛杉磯分校「UCLA棕熊行進樂隊」參加國慶盛會表演。
曹守全表示，他們常受邀在美式足球賽前表演，擅長節奏輕快拉丁曲風，樂器統一採用亮眼金色，有「純金之聲」稱號。這次來台參與國慶表演，要讓國人感受美式的熱情奔放，一同祝福中華民國生日快樂。
曹守全表也補充，今年國慶大會將開放500名民眾至現場觀禮，共有8000多人報名，最近也已抽出500名幸運兒。
莊惠琪說，為讓一般民眾也有機會獲得國慶禮賓紀念品，只要到「中華民國讚國慶」臉書追蹤粉專、回答問題、公開分享活動貼文再 tag 兩位朋友，將抽出50名幸運兒贈送限量國慶紀念品。