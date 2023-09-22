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趙又廷就愛高圓圓！怨：女兒為什麼像我　賈靜雯一句話讓他更崩潰

趙又廷（右）顏控只愛老婆高圓圓，正憂愁女兒長得像自己，賈靜雯又捕刀認證，讓他更崩潰。（圖／記者林調遜攝）
趙又廷（右）顏控只愛老婆高圓圓，正憂愁女兒長得像自己，賈靜雯又捕刀認證，讓他更崩潰。（圖／記者林調遜攝）

記者蔡依庭／綜合報導

趙又廷、賈靜雯、黃曉明因為中國實境節目《中餐廳》，難得能齊聚在匈牙利布達佩斯聊聊天、分享育兒經。趙又廷和高圓圓的寶貝女兒認賈靜雯當乾媽，在談話過程中，趙又廷哀怨問：「為什麼我女兒那麼像我？我多麼希望她像她媽！」正當他還在憂愁時，賈靜雯秒捕一刀回：「對，你女兒百分之99.9（像你）。」惹得趙又廷相當崩潰，垂頭喪氣外加扶額。

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▲趙又廷（右逆時針起）因女兒被賈靜雯認證長得像自己兒哀愁，黃曉明趕緊在旁安慰。（圖／翻攝芒果撈小萌主）
▲趙又廷（右逆時針起）因女兒被賈靜雯認證長得像自己感到哀愁，黃曉明趕緊在旁安慰。（圖／翻攝芒果撈小萌主）
節目中，黃曉明開啟了小孩個性像誰的話題，賈靜雯分享2個小女兒雖然外表像她，但個性卻像老公修杰楷；黃曉明透露兒子長得像他，但個性比較調皮和媽媽Angelababy比較相似。聽了聽，趙又廷不明白，為何就他女兒不像美女老婆高圓圓，哀怨地說：「為什麼我女兒那麼像我？我多麼希望她像她媽！」結果賈靜雯還捕一槍「對，你女兒百分之99.9（像你）」，讓他更痛苦，之後她想安慰也來不及，黃曉明則趕緊說：「可能長著長著就像媽媽，小朋友會變的。」但顯然是毫無幫助。

▲趙又廷不想讓女兒變成公主控。（圖／翻攝芒果撈小萌主）
▲趙又廷不想讓女兒變成公主控。（圖／翻攝芒果撈小萌主）
賈靜雯其實就是趙又廷女兒的乾媽，在她眼中，就算乾女兒長得像爸爸，但還是「好可愛」。她透露和趙又廷上次在北京見面時，他的女兒變得害羞。趙又廷則自爆「盡量不讓女兒接觸到《冰雪奇緣》」，因為害怕女兒會成天只想當公主，但最終還時躲不了女孩兒的必經過程，他的女兒透過同學認識了Elsa，現在時不時就唱「Let it go」。

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