趙又廷就愛高圓圓！怨：女兒為什麼像我 賈靜雯一句話讓他更崩潰
趙又廷、賈靜雯、黃曉明因為中國實境節目《中餐廳》，難得能齊聚在匈牙利布達佩斯聊聊天、分享育兒經。趙又廷和高圓圓的寶貝女兒認賈靜雯當乾媽，在談話過程中，趙又廷哀怨問：「為什麼我女兒那麼像我？我多麼希望她像她媽！」正當他還在憂愁時，賈靜雯秒捕一刀回：「對，你女兒百分之99.9（像你）。」惹得趙又廷相當崩潰，垂頭喪氣外加扶額。
記者蔡依庭／綜合報導
節目中，黃曉明開啟了小孩個性像誰的話題，賈靜雯分享2個小女兒雖然外表像她，但個性卻像老公修杰楷；黃曉明透露兒子長得像他，但個性比較調皮和媽媽Angelababy比較相似。聽了聽，趙又廷不明白，為何就他女兒不像美女老婆高圓圓，哀怨地說：「為什麼我女兒那麼像我？我多麼希望她像她媽！」結果賈靜雯還捕一槍「對，你女兒百分之99.9（像你）」，讓他更痛苦，之後她想安慰也來不及，黃曉明則趕緊說：「可能長著長著就像媽媽，小朋友會變的。」但顯然是毫無幫助。
賈靜雯其實就是趙又廷女兒的乾媽，在她眼中，就算乾女兒長得像爸爸，但還是「好可愛」。她透露和趙又廷上次在北京見面時，他的女兒變得害羞。趙又廷則自爆「盡量不讓女兒接觸到《冰雪奇緣》」，因為害怕女兒會成天只想當公主，但最終還時躲不了女孩兒的必經過程，他的女兒透過同學認識了Elsa，現在時不時就唱「Let it go」。