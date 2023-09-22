守護高齡者安全！基隆市府重點宣導與取締 降低近兩成事故發生
過去台灣被稱為「行人地獄」，除了部分路段的人行道設施不夠健全外，主要的成因有很大一部分，也跟行人禮讓禮儀有很密切的關係，隨著政府交通新法上路，各縣市政府都積極展開宣導，基隆市政府也強調，未來在行人穿越安全，尤其是高齡者權益維護上，將會加強宣導與取締，以保障全體市民交通安全。
生活中心/綜合報導
隨著新法上路，基隆市政府也率先全國，全面執行「行人友善」的勤務，在人潮高密集的穿越路口，加強取締汽、機車不停讓行人的違規事由，根據統計，截止今年七月底已經取締了4762件，也因為基隆市府的加強取締，路口行人交通事故，也比去年同期足足減少了19.2%。顯示在基隆市府積極作為下，已經慢慢落實建立正確的行人禮讓禮儀，達到具體保障行人交通安全的彰效。
所有行人、駕駛者安全，要靠市府與民眾共同努力，尤其針對高齡者的安全，基隆市府也提醒駕駛人，要隨時留意停標誌、線、閃光紅燈，機車騎士也要貫徹兩段式左轉，並且所有駕駛人都應該遵守號誌、勿闖紅燈。行人在新法的保障下，有駕駛禮讓後，為了自身安全，也應該恪守「不要在路段中任意穿越道路，要走行人穿越道」，以及在「非號誌化路口穿越道路，應該左看右看再左看，提高警覺注意左右來車」。
新法規定，任何畫設行人穿越道的路口、畫設行人穿越道的路段，以及可供行人穿越的交叉路口，都要讓行人先通過，甚至車輛前輪已進入行人穿越道線上，都構成取締標準，其中不禮讓行人開罰1200~6000元、不讓視覺功能障礙者更加重罰則為2400~7200元，致人受傷或死亡者則處7200元以上、3萬6000元以下罰鍰，甚至會吊扣或吊銷駕駛執照。基隆市府也提醒民眾，汽、機車駕駛人必須養成禮讓行人的好習慣，才不會一不小心讓自己挨罰、荷包失守，也能讓台灣邁向更友善的行人社會。
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