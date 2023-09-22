中市高人氣登谷關七雄認證　今年再延續

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觀旅局長陳美秀表示，今年谷關七雄登山認證活動因從去年起執行的跨年度數位認證帶動了整體的認證量能，觀旅局也加緊執行進度，前一百名完登二輪的加碼好禮，已提前在六月底全數兌換完畢。活動不僅帶動登山熱潮，也活絡谷關地區周邊消費，根據活動問卷調查顯示，民眾下山後會到附近的裡冷及松鶴部落遊玩，或是順遊大坑、新社等地區，帶動谷關住宿、餐飲商機。
陳美秀也提到，為鼓勵民眾參與，今年觀旅局特別與谷關地區的三間溫泉飯店業者神木谷假期大飯店、龍谷觀光大飯店、谷關溫泉飯店合作免費泡湯活動，目前兌換率已超過50%，名額有限，歡迎有興趣的山友們儘快前往兌換。
陳美秀分享，有位台中在地的單親媽媽林小姐完登七雄的過程不畏艱辛，就是要讓孩子知道「只要肯努力去做一定會成功，做任何事不要半途而廢、要有始有終」；而另一位杜先生因健康因素接受兒子的肝臟，做了肝臟移植手術，手術很成功，為了不辜負兒子的愛，決定開始爬山增強抵抗力。每個人愛上爬山的理由都不一樣，有的為了鍛鍊身體、有的為了遠離塵囂與大自然相處、有的是為了那一片居高遠眺的壯闊山景。
觀旅局表示，根據目前的申請資料顯示，攀登谷關七雄山友遍佈全年齡層，最小的僅五歲，有許多一家大小、三五好友共同組隊，除台中市民參與外更有來自屏東、基隆、台北、新北的朋友參與，山友們在攻頂之餘也會相互分享「谷關七雄，凹豆台中」登山認證活動，經過活動的提倡讓大家走出戶外體驗山林美景，完登七雄還有證書及精美小禮物可以領取。
觀旅局也再次提醒，登山首重安全!登山前一定要做好相關準備，事前規劃路線、了解天氣概況、攜帶必要裝備並衡量自身的體能狀況，才能快樂登頂、平安回家，也歡迎全台熱愛山林與戶外旅遊的民眾，一起來感受台中的獨特魅力。