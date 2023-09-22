▲1年新增2萬名新確診腸癌病例！ 醫籲：糞便潛血「1跡象」儘速就醫

我是廣告 請繼續往下閱讀
糞便潛血陽性1年後才就醫 確診腸癌比例達6.8%根據國內大腸癌篩檢資料庫的統計，如果民眾在檢測出糞便潛血陽性後，一至六個月內便接受大腸鏡檢查，診斷為大腸癌的比例約為5%，其中約1%為晚期大腸癌；然而，如果在六個月之後才接受大腸鏡檢查，大腸癌的比例上升至6.8%，其中2.4%為晚期大腸癌；如果是在十二個月後才接受大腸鏡檢查，發現大腸癌的比例更是攀升至9.8%，而其中晚期大腸癌的比例也上升至3.1%。
免疫法糞便潛血檢查 不受飲食藥物影響、敏感度高臺北市立聯合醫院陽明院區消化內科主治醫師趙國卿表示，臺灣自2004年以來，為50至74歲的民眾提供每兩年一次的免疫法糞便潛血檢查。免疫法糞便潛血檢查是一種非侵入性檢查，利用人類血紅蛋白特異性抗體，檢測糞便中是否有肉眼看不出來的、微量的未被消化的血液。這種方法具有高度敏感和特異性，檢查結果不受飲食或藥物影響，不會因病人少量的上消化道出血，或是進食含有其他動物血液成分的食物而驗出陽性反應。
趙國卿指出，免疫法糞便潛血檢查的結果，可以說是大腸癌或大腸瘜肉的指標，這個檢查對於進行性腺瘤（直徑超過1公分或病理檢驗中有絨毛成分或高度細胞分化不良的腺瘤）的敏感度約為48%，對於早期大腸癌（第0、I期）的敏感度約為62%，對於晚期大腸癌（第II、III、IV期）的敏感度則約為91%。不過，有一些其他的狀況，例如痔瘡出血、大腸憩室出血、或者是出血性大腸炎等，同樣也有可能使得免疫法糞便潛血檢查呈現陽性結果。
民眾應多利用健保癌症篩檢 及早診斷與治療目前已進入後疫情時代，醫療服務也逐漸回歸常態，不再大量受到COVID-19的干擾。民眾應多加利用全民健保提供的癌症篩檢，積極的篩檢可以有效的及早診斷出潛在的病灶，從而減緩癌症的進展和影響。當我們對疾病多一分認識，早一步篩檢，便可以少一分煩惱，並多十分的健康！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59316
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw