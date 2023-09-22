中市公托邁向8倍增　讓青年安心成家

我是廣告 請繼續往下閱讀
盧秀燕表示，她上任後4年多來，公托已從5處增加到35處，共可收托942名嬰幼兒，第35處公托坐落在北屯區社宅內，北屯區是台中第一大行政區，在她上任之前是0處公托，現已增加到4處公托；接下來市府還要推動「公托倍倍增」計畫，全市將開辦至60處公托，預計收托人數是現在的2倍，希望讓年輕父母安心外出工作，孩子由政府幫忙接手照顧。另外，為減輕家長經濟負擔，台中公托月費7,000元，全國最便宜，扣除補助後，家長每月只需負擔1,500元，大幅降低育兒成本。
盧秀燕指出，台中公托之所以能做得又快又好，是因為多元運用各種場域，利用閒置或新建空間增設公托，例如北興托嬰中心即是利用新建好的北屯社宅。市府正大量建置社宅，盼也同時設置幼托或親子館，透過完善、平價的公共托育資源與服務，協助青年安心成家。
社會局說，北屯眷戀山光好宅是北屯區第一處社會住宅，社宅內除公托外，還有社區長照機構與社會服務站，提供多元且整合性的服務。北興托嬰中心採日間托育，由專業托育人員照護28名0至2歲幼兒，收托時間為週一至週五上午8時到下午6時，中心將協助家長申請托育費用補助，凡設籍台中市0到2歲的嬰幼兒，其父母或監護人一方設籍於台中市，且符合收托資格者均可報名登記。