曝民眾黨幹部染黑遭告 邱顯智反嗆：看不慣欺壓善良百姓惡劣分子
時代力量立委邱顯智上月在臉書發文，指民眾黨雲林縣黨部染黑，把黨部當成黑道堂口在經營。遭指涉入染黑爭議的民眾黨雲林黨部執行長王新堯自請停職，但仍對邱顯智提告。對此，邱顯智今（22）日反嗆，他很榮幸，因為他就是看不慣魚肉鄉民，欺壓善良百姓的惡劣分子。
記者呂炯昌／台北報導
邱顯智臉書發文表示，涉入染黑爭議的民眾黨雲林黨部執行長王新堯，找了三位律師對他提告，他尊重當事人提告的權利。「但我要正告自請停職中的王新堯：我引述媒體報導，指出你曾涉嫌強盜、暴力討債，我比對了判決書，點名稱呼你為老闆的楊姓男子，是重利罪的累犯，我引用臉書資料，說明你的事務所出入複雜，且多次廣告債務協商業務。」
邱顯智提到，「提告，不能解決問題。你應該跟民眾黨、跟社會大眾解釋清楚，這到底怎麼回事。民眾黨柯文哲主席，如果貴黨面對染黑爭議的態度，就是中評會不調查，當事人提告點出問題的人，那就請繼續。」
邱顯智表示，去年他被苗栗坤輿告，因為指控他們是黑道，現在他是第一個，因為點名民眾黨黨職幹部染黑被告的人。邱顯智說，「我很榮幸，因為我就是看不慣魚肉鄉民，欺壓善良百姓的惡劣分子。」