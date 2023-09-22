竹市社福卡擴大使用範圍　高虹安：加碼農會讓市民生活更便利

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高虹安致詞時表示，感謝悠遊卡股份有限公司、雷門數據服務股份有限公司、華特商業機器有限公司及竹市農會的積極配合，加快設置刷卡設備，讓長輩們能在中秋前夕就開始使用社福卡點數購買安心農產品，除了增加使用範圍，高市長預告市府目前正在積極爭取加碼社福卡金額，感謝市民對社福卡的支持與回饋。高市長現場也和農會總幹事鍾祥銘一起陪同首刷長輩，在農會採購新鮮農特產品，並協助長輩使用社福卡結帳。
社會處長黃佳婷表示，為鼓勵長者及身障朋友走出戶外，竹市府核發給長輩敬老卡與身障者的愛心卡（兩者簡稱社福卡），每月補助600點，可搭乘公車客運、敬老愛心計程車，使用國民運動中心與公立游泳池，以及搭乘台鐵，今天開辦擴大使用，可於新竹市農會本會、民權與新興辦事處消費，預計10月底開放虎林、樹林與內湖辦事處，每月上限為社福點數100點（1點即1元）。超過市府每月上限社福點數100點，由持卡者選擇使用電子錢包、現金、信用卡、街口、line pay等方式支付，長輩與身障朋友可購買蔬菜、水果、雞蛋、米、乾糧等民生用品，另為考量市民朋友的健康，社福卡補助點數無法購買酒類。
社會處說明，設籍竹市年滿65歲以上長者發放敬老卡電子票卡；設籍且居住竹市且領有市府核發之身心障礙證明者，可申請愛心卡電子票卡；身心障礙證明有註記必要陪伴者優惠措施者，則可另申請愛心陪伴卡電子票卡，每月皆補助600點（1點即1元）。社會處也提醒，月底如無使用完畢，不能累積到次月。
社會處表示，若長輩或身障朋友需要查詢卡片內點數，可至竹市各區區公所查詢，或去電並提供悠遊卡卡號等資料，由專人查詢；另外民眾也可上悠遊卡公司網站查詢，相關事項請洽詢社會處社會救助與老人福利科，電話03-5352657。