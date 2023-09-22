伊能靜傳為日企醫美站台！微博慘遭網暴 痛訴：不是沒想過跳下去
918事變是日本侵略中國的歷史事件，每年適逢918這天，中國都會全面禁止發布娛樂新聞，孰料網路卻盛傳女星伊能靜在敏感時期為日本醫美企業站台，讓她瞬間成為箭靶，微博徹底淪陷，評論區罵聲一片，她今（22）日發聲明否認投資醫美診所，更痛訴出道這幾十年來慘遭網路霸淩的痛苦，「我不是沒有想過跳下去」。
記者江芷稜／綜合報導
抖音瘋傳伊能靜投資日本醫美診所，身為股東之一，918敏感時刻還出面站台宣傳，引發大批網友到伊能靜微博帳號謾駡，工作室緊急發布聲明回應爭議，明確指出伊能靜在9月17、18、19日都在家中陪伴家人，未出席任何商業活動，且從未投資過任何醫美機構，未來也不會參與，證實網路所言只是烏龍新聞。
伊能靜貼出澄清聲明，沉痛表示網暴帶給他人的痛苦，外界難以想像，「從十幾歲進這個行業，被網路霸淩，我不是沒有想過，跳下去。慶幸的是，我現在有老公、孩子、家人的愛做底氣。如果你誤解我沒關係，下一次希望你謹言慎行。因為下一個她，不見得有我的承受力。」她出面還原真相，希望大家別再謾罵，也嚴肅糾正造謠者，「我能原諒一次但絕沒有第二次」，會針對網路霸凌者報警處理。
伊能靜小時候因父母離異，過著顛沛流離的生活，揹上沉重債務，曾隨母親嫁給日本籍的繼父，在日本生活過一段時間，後來出道當藝人，有了東洋味濃厚的藝名，一度被誤會成混血兒，她透過聲明再次強調「自始至終都以身為中國人為榮」，澄清自己並非日本人，伊能靜工作室呼籲停止網路暴力，盼還原真相，導正事實。