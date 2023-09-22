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中秋國慶將湧車潮！國道「好走時段」先筆記　或改道台61

▲中秋、國慶連假即將到來，高公局預估，尖峰時間將湧入大量車潮，超出國道可服務容量。（圖／記者葉政勳攝）
▲中秋、國慶連假即將到來，高公局預估，尖峰時間將湧入大量車潮，超出國道可服務容量。（圖／記者葉政勳攝）

記者許若茵／台北報導

中秋、國慶連假即將到來，高公局預估，尖峰時間將湧入大量車潮，超出國道可服務容量，建議用路人可多利用公共運輸，仍需自行開車者可多利用台61改道，或多禮用國道好走時段避免塞車。

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高公局參考今年各連假並檢視歷年中秋節及國慶日連假交通狀況，研判中秋節及國慶連假期間將有大量返鄉及旅遊旅次，其中南向車流尖峰多集中在中秋節及國慶日連假第1、2日上午，北向車流尖峰多集中在中秋節連假第2、3日及國慶日連假第3、4日下午。

考量尖峰時段國道將湧入大量車潮，交通需求將遠大於國道可服務容量，高公局呼籲，用路人於連假期間多利用公共運輸，如用路人仍須自行開車，建議多利用台61改道行駛，或利用以下國道好走時段，以避開國道尖峰車潮。

🟡國道好走時段

📍一、西部國道部分：
(一)9月29日~9月30日(中秋節連假)、10月7日~10月8日(國慶日連假)，南向用路人建議早上6時前或中午12時後出發。
(二)9月30日~10月1日(中秋節連假)、10月9日~10月10日(國慶日連假)，中部地區北向用路人建議上午12時前出發，南部地區北向用路人建議上午9時前出發。

📍二、國5部分：
(一)9月29日~9月30日(中秋節連假)、10月7日~10月8日(國慶日連假)，南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發。
(二)9月30日~10月1日(中秋節連假)、10月9日~10月10日(國慶日連假)，北向用路人建議上午9時前出發。

另為維持連假期間國道合理服務水準，高公局也規劃實施匝道封閉、高乘載管制、匝道儀控等多項管制措施。其中入口匝道封閉措施每日不同，請民眾多加留意並配合規劃行程。

🟡國道入口匝道封閉措施

📍一、中秋節連假：
(一)112年9月29日，5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用。
(二)112年9月30日，5至12時，封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用。
(三)112年9月30日至10月1日，每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

▲中秋節連續假期匝道封閉措施。（圖／高公局提供）
▲中秋節連續假期匝道封閉措施。（圖／高公局提供）
📍二、國慶日連假：
(一)112年10月7日，5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用。
(二)112年10月8日，5至12時，封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用。
(三)112年10月9日至10日，每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

▲112年國慶日連續假期匝道封閉措施。（圖／高公局提供）
▲112年國慶日連續假期匝道封閉措施。（圖／高公局提供）
高公局提醒，用路人可善用高速公路局1968App行車時間預測功能，妥為規劃行程，並透過查詢即時路況，彈性調整行車動線，以避開壅塞車潮。

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