中秋國慶將湧車潮！國道「好走時段」先筆記　或改道台61

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考量尖峰時段國道將湧入大量車潮，交通需求將遠大於國道可服務容量，高公局呼籲，用路人於連假期間多利用公共運輸，如用路人仍須自行開車，建議多利用台61改道行駛，或利用以下國道好走時段，以避開國道尖峰車潮。
🟡國道好走時段
📍一、西部國道部分：
(一)9月29日~9月30日(中秋節連假)、10月7日~10月8日(國慶日連假)，南向用路人建議早上6時前或中午12時後出發。
(二)9月30日~10月1日(中秋節連假)、10月9日~10月10日(國慶日連假)，中部地區北向用路人建議上午12時前出發，南部地區北向用路人建議上午9時前出發。
📍二、國5部分：
(一)9月29日~9月30日(中秋節連假)、10月7日~10月8日(國慶日連假)，南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發。
(二)9月30日~10月1日(中秋節連假)、10月9日~10月10日(國慶日連假)，北向用路人建議上午9時前出發。
另為維持連假期間國道合理服務水準，高公局也規劃實施匝道封閉、高乘載管制、匝道儀控等多項管制措施。其中入口匝道封閉措施每日不同，請民眾多加留意並配合規劃行程。
🟡國道入口匝道封閉措施
📍一、中秋節連假：
(一)112年9月29日，5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用。
(二)112年9月30日，5至12時，封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用。
(三)112年9月30日至10月1日，每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。
📍二、國慶日連假：
(一)112年10月7日，5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用。
(二)112年10月8日，5至12時，封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用。
(三)112年10月9日至10日，每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。
高公局提醒，用路人可善用高速公路局1968App行車時間預測功能，妥為規劃行程，並透過查詢即時路況，彈性調整行車動線，以避開壅塞車潮。