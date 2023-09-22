綠媒曲解美學者言論遭斥「假新聞」　侯友宜競辦：造謠一條龍

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陳柏翰表示，大家都清楚，「台灣是地球上最危險的地方」的說法出自《經濟學人》，這也是國內外，許多人都有的強烈感受，就只有民進黨活在看不見外面世界的「綠色泡泡」中。而今天學者孔明尚也已在社群平台澄清，當時面對記者提問，其回應是「個人的客觀答覆而不是針對侯市長兩岸觀點的評論」，「侯友宜所說」是某些媒體加上的，是假新聞，但民進黨依然不顧事實散播。
陳柏翰痛批，民進黨在侯友宜出訪前，就一再的唱衰、扯後腿，只顧政黨私利，而見到侯友宜有不錯的表現後，便開始昧於事實，瘋狂打擊抹黑，而過去民進黨就有數不清，自產自銷假新聞的黑歷史，這次也不免讓人懷疑，是否又是從製造、再製、散播，一條龍的「假新聞專業製造」。
陳柏翰指出，民進黨說訪美沒有正面成效，殊不知卻與實際狀況，及國際上的認知完全相反，侯友宜此次訪美成果豐碩，不但會晤了16位國會議員，及紐約市亞當斯市長、AIT羅森伯格主席，也受邀到全國外交委員會、美國外交關係協會、布魯金斯研究院、傳統基金會等重要智庫演說，與專家學者面對面討論兩岸、國際外交、國防等議題。
陳柏翰也表示，對於侯友宜在交流時的情況，權威性學者都給予正面的評價。如前AIT主席卜睿哲說，與侯友宜進行了一次相當詳實的討論，美方學者對侯在兩岸關係和美台關係方面的觀點已充分理解；馬歇爾計畫基金會學者葛來儀也說，侯友宜已做好充分準備，對兩岸問題的回答非常全面，也表示侯友宜確實充分理解台灣所面臨的挑戰；亞洲研究中心研究員孔明尚也說，和侯友宜進行了非常實質的對話，並期待在不同的活動上可以繼續對話。