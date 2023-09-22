特企／淡海「名軒海樂地」唯一7600坪雕塑　最大藝術中庭重磅登場

Uber合作車隊運將成「深夜守護者」　以己任守護每位乘客

▲賴柏榮以安全為己任，在深夜裡細心守護每一位乘客。（圖／品牌提供）
▲賴柏榮以安全為己任，在深夜裡細心守護每一位乘客。（圖／品牌提供）

本報訊

霓虹閃爍的夜晚，正是 Uber 合作車隊職業駕駛賴柏榮發動引擎的時刻。自出社會至今擔任職業駕駛已近 20 年的他，過去曾是遊覽車司機，但因出勤時間得配合單位行程的安排，加上疫情重創遊覽車產業，因此決定轉換跑道，用 Uber App 接案載客，可以自由選擇時間上線的彈性，這翻轉了他的人生！重視家庭生活的他，選擇在深夜出勤，只為爭取得更多和家人相聚的溫馨時光，更成為了城市裡名符其實的「深夜行程守護者」。

柏榮憶起過去，擔任遊覽車駕駛時總以單位安排的行程為重且難以預料，有時前一趟行程耽誤了、下一趟行程又緊跟著來，根本沒有充足的休息時間，不僅為健康帶來影響，也讓家人擔憂自己的精神狀況與交通安全。

壓垮他的最後一根稻草，是疫情重創了整個遊覽車產業，賴柏榮感慨：「當年收入完全停擺，只能靠著積蓄過生活。」為支撐家庭，他決定轉換跑道，成為在深夜出車的 Uber 合作車隊職業駕駛，他也逐漸在這份彈性機會中，了解到原來過去總以工作為重的自己，錯過許多與家人相處的寶貴時光，更了解到家人是自己最重要的支持與依靠。

把焦心陪產的新手爸　深夜應酬的上班族　統統當成自家人！

憑藉這樣的體悟，賴柏榮把每一位深夜出行的乘客當自家人在照顧。有次深夜，賴柏榮遇見一位焦急的新手爸，因妻子提早生產、情況緊急。看著神情慌張的乘客，賴柏榮分享起自己成為新手爸爸那天的心情與喜悅，幫助這位「準爸爸」安定心情、並順利載送他回家帶妥必備物品、再前往醫院準備迎接新生命，賴柏榮一路相伴，也以意想不到的方式參與了另一個生命的誕生。

他也直言，深夜確實經常遇到應酬結束的乘客，「有次一位年輕乘客被朋友扶上來，朋友就走了，到了目的地我才發現乘客怎麼叫都叫不醒。」賴柏榮的語句間透露出憂心，也表示深夜隻身搭乘的乘客其實不少。他將心比心地說，這些乘客也跟自己一樣有家人在等門。這也讓賴柏榮以安全為己任，在深夜裡細心守護每一位乘客，將他們安全送到家。也正因為這樣的用心與奉獻，賴柏榮於 Uber 今年的「合作夥伴頒獎典禮」拿下「深夜行程守護者」的肯定。

工作上擁有更多彈性　不只樂在其中更兼顧家庭

看似日夜顛倒的生活，卻讓賴柏榮樂在其中，原來患有白斑症的他非常容易曬傷，深夜出行避開了酷熱的天氣，對他來說也能更自在活動；相比過去出勤不固定的生活，他打趣地表示：「現在雖然跑深夜，但反而每周固定安排休息，生活作息比以前還更正常。」

提起家人，賴柏榮也流露溫情，他開心地分享現在生活穩定，也更能調配與家人相處的時間，「晚上出門前我可以跟老婆、小孩一起吃晚餐、聊天，早上回來剛好還可以帶早餐。」賴柏榮在逆境中突破了新的生活模式，拾回與家人相處的時間，並帶著這份動力，與安全至上的原則，在夜色中持續前行。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲賴柏榮以深夜交通安全為原則，於今年 Uber 「合作夥伴頒獎典禮」獲飛狗衛星合作車隊董事長陳寬宏頒發「深夜行程守護者」肯定。（圖／品牌提供）
▲賴柏榮以深夜交通安全為原則，於今年 Uber 「合作夥伴頒獎典禮」獲飛狗衛星合作車隊董事長陳寬宏頒發「深夜行程守護者」肯定。（圖／品牌提供）

特企／Epson商用雷射電視　搭配4K影像技術完善商務會議

特企／雙子星水岸新地標「安家秀」　 開啟萬華國際鉅秀

特企／淡海「名軒海樂地」唯一7600坪雕塑　最大藝術中庭重磅登場

特企／《彈彈堂 Origin》秋季改版　中秋賞月大彈圓

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞