Uber合作車隊運將成「深夜守護者」　以己任守護每位乘客

柏榮憶起過去，擔任遊覽車駕駛時總以單位安排的行程為重且難以預料，有時前一趟行程耽誤了、下一趟行程又緊跟著來，根本沒有充足的休息時間，不僅為健康帶來影響，也讓家人擔憂自己的精神狀況與交通安全。
壓垮他的最後一根稻草，是疫情重創了整個遊覽車產業，賴柏榮感慨：「當年收入完全停擺，只能靠著積蓄過生活。」為支撐家庭，他決定轉換跑道，成為在深夜出車的 Uber 合作車隊職業駕駛，他也逐漸在這份彈性機會中，了解到原來過去總以工作為重的自己，錯過許多與家人相處的寶貴時光，更了解到家人是自己最重要的支持與依靠。
把焦心陪產的新手爸 深夜應酬的上班族 統統當成自家人！
憑藉這樣的體悟，賴柏榮把每一位深夜出行的乘客當自家人在照顧。有次深夜，賴柏榮遇見一位焦急的新手爸，因妻子提早生產、情況緊急。看著神情慌張的乘客，賴柏榮分享起自己成為新手爸爸那天的心情與喜悅，幫助這位「準爸爸」安定心情、並順利載送他回家帶妥必備物品、再前往醫院準備迎接新生命，賴柏榮一路相伴，也以意想不到的方式參與了另一個生命的誕生。
他也直言，深夜確實經常遇到應酬結束的乘客，「有次一位年輕乘客被朋友扶上來，朋友就走了，到了目的地我才發現乘客怎麼叫都叫不醒。」賴柏榮的語句間透露出憂心，也表示深夜隻身搭乘的乘客其實不少。他將心比心地說，這些乘客也跟自己一樣有家人在等門。這也讓賴柏榮以安全為己任，在深夜裡細心守護每一位乘客，將他們安全送到家。也正因為這樣的用心與奉獻，賴柏榮於 Uber 今年的「合作夥伴頒獎典禮」拿下「深夜行程守護者」的肯定。
工作上擁有更多彈性 不只樂在其中更兼顧家庭
看似日夜顛倒的生活，卻讓賴柏榮樂在其中，原來患有白斑症的他非常容易曬傷，深夜出行避開了酷熱的天氣，對他來說也能更自在活動；相比過去出勤不固定的生活，他打趣地表示：「現在雖然跑深夜，但反而每周固定安排休息，生活作息比以前還更正常。」
提起家人，賴柏榮也流露溫情，他開心地分享現在生活穩定，也更能調配與家人相處的時間，「晚上出門前我可以跟老婆、小孩一起吃晚餐、聊天，早上回來剛好還可以帶早餐。」賴柏榮在逆境中突破了新的生活模式，拾回與家人相處的時間，並帶著這份動力，與安全至上的原則，在夜色中持續前行。
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