「月娥」快來！義大遊樂世界讓你中秋免費玩

中秋、國慶連假將至，義大世界超狂活動開跑。中秋連假9/29-10/1凡姓名中有「月娥」的民眾可以免費玩義大遊樂世界，兩大一小也有1,250元親子優惠；9/28前老師入園只要699元，再贈Mall抵用券100元。此外，E卡會員即日起至義大Outlet Mall消費滿3千元就送10/7萬聖趴門票1張。
記者陳美嘉／高雄報導
「義大萬聖趴」10/7登場，將揭開全台最「驚」彩萬聖序幕，有兒童界巨星帶大小朋友熱力唱跳，還能跟超人氣icyball冰球樂團《搖啊搖》，火山夜秀氣勢磅礡，雙人套票只要500元，官網預購取票再抽萬豪住宿券，一票暢玩夜間最美樂園，還能免費搭摩天輪。
中秋聚餐到義大Outlet Mall，推薦金色三麥、莫凡彼、1010湘、紅舍泰式料理、肉多多火鍋、牛角、好正點、勝博殿、瓦城等餐廳，不管要夯肉、吃鍋還是無辣不歡，各國風味滿足味蕾。9/29-10/1活動期間預訂並到場消費，每日前10組加贈義大萬聖趴門票2張。9/30傍晚123廣場還有「雄好迺」市集，大樹豆醬、洗愛玉、植粹寶石皂、排灣族花療手作DIY，嚴選在地特產、美食小吃等。
義大Outlet Mall還規劃兒童歡樂月，9/30前玩具反斗城、POLO童裝等16家指定品牌消費滿千元，週末打卡前10名追風奇幻島免費玩，中秋連假每天下午3點有追風兔見面會，帶領萌孩一起唱跳；愛迷人美妝、路易莎飲品、金石堂套書、集雅社家電開學季折扣殺；adidas鞋子、服飾商品9/28前2件再8折，零碼特區3件再6折。