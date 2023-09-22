大直民宅塌陷案　市議員偕受災戶轟蔣萬安鏡頭拍胸脯、鏡後踢皮球

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顏若芳說，21日晚間接到大直居民的陳情，向她反映現在房子都沒有修繕，嚴重毀損的25戶也還沒有復原，但撤離戶本來只能住飯店到22號，是今天市府才緊急改口說可以住到25號，於是顏若芳就質疑，那25號之後撤離戶該何去何？難道是在強迫受災戶住回危樓「比誰八字比較硬」嗎？
而事逢蔣萬安邀出訪南韓，顏若芳也批評，「蔣萬安市長，台北市民在你眼中到底是什麼？去年年底是台北市民一票一票投你的，不是基泰建設投給你。」希望蔣萬安可以在出國前，將事情安排處理好。
現場也有22名受到鄰損影響的住戶，來到現場痛批北市府「不負責任」，有住戶描述住宅地下室有嚴重漏水情形，現在都是尿酸、死魚的味道，且房間、陽台、客廳牆壁都已經大規模龜裂，甚至還有房門無法正常開閉的情形；亦有住戶質疑現在初判的鑑定報告是在「沒有施工」的前提下鑑定且有大量缺漏，若現在有工程施作，沒人可以保證鄰宅是否會深陷二度塌陷的風險當中，希望北市府不要覺得新聞熱度過了，就不用負責、慢慢淡化爭議。
顏若芳說，居民很明確要求了，基泰已經有1億的錢進入基金，所以住宿費用不必擔心，但要有後續安排，昨天本來就要討論，但怎麼才延3天而已？對此，都發局副局長劉美秀表示，這個部分涉及旅館安排，會跟局內盡快確認。
劉美秀強調，居民的意見都有了解，有緊急將住宿延後到25日，目前旅館調度都正在努力中，修繕的部分前進指揮所也還沒有撤，都發局建管處都24小時待命，住戶有需要處理的可以到前進指揮所。
建管處長虞積學則說，從9月7日就緊急動員所有技師公會幫忙，當時有經過監測是安全，先告訴市民是可以回家的。市府的意思也不是要強迫住戶返回受鄰損影響的房子居住，而是在跟大家說「房子雖然有損壞但是是安全的」，未來最終的鑑定報告中，建築損壞、生活減損、如何修復、賠償金額都會包含在內，他強調，市府一直都很積極，反而是基泰沒有那麼積極。北市府都發局副局長劉美秀則僅稱相關訴求會因涉及旅館安排，會儘速處理。