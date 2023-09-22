特企／歡慶iHerb27週年祭73折折扣碼　限時買爆！

iHerb在2022年年中回歸台灣市場後，持續針對台灣消費者的喜好提供高品質的產品與服務，只要手指點點就快速買到品質保證的產品，給出的優惠也從不手軟，讓iHerb在短短時間躍升為台灣消費者最愛買的境外網站前五名！從8歲到80歲、從健身猛男到都會女性，iHerb不僅能滿足各種需求，還可以幫忙照顧荷包！
當面對琳琅滿目的產品時，選擇最適合自己的商品可能變得相當困難。為了滿足消費者的需求，iHerb 推出了健康小測驗活動，讓消費者能夠更輕鬆地找到適合自己的產品。只要簡單在網站上回答一些問題，iHerb 的專業醫師和健康專家團隊會依據回答提供個性化的商品推薦，使消費者可以更有效地滿足他們的健康和營養需求。
iHerb 網站上擁有上百個品牌，每個品牌都針對不同的需求提供了多種解決方案。例如，Nature's Way 專注於提供綜合維他命等營養保健產品，從兒童老年人都滿足其營養需求。Bob's Red Mill 提供各種石磨穀物，是天然又健康的食品選擇。La Tourangelle 是一家來自法國高品質的美味手工油品品牌。以及受到健身愛好者或需要特定運動營養的人喜愛的Force Factor。最後，還有iHerb自主研發品牌California Gold Nutrition，價格優惠且品質保證贏來超高人氣！總而言之，iHerb 提供了從日常保健到專業運動補給，從日常飲食到廚房奢華配料的多種選擇，滿足消費者在生活各個領域的需求。
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為了讓台灣顧客能更便利的購買，iHerb持續改善購物環節，現在下單僅需短短數天商品就會從美國宅配到家中。此外，訂單金額低於NT.2,000且過去半年少於6筆境外訂單的用戶，iHerb會在顧客收到商品後2～10個工作天將關稅退回原支付方式，讓你「退稅」超有感！讓網友們大讚「價格太便宜又划算」、「價格優惠非常有感！」、「照顧健康之餘也照顧荷包」。
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