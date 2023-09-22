冷氣砸死政大女大生！新北檢過失致死起訴安裝工人、老闆遭求重刑
新北板橋區捷運新埔站附近大樓，日前發生冷氣機自17樓墜落，當場砸中正在下方等公車的黃姓政大女學生，黃姓女大生送醫搶救仍宣告不治，新北地檢署今（22）日依過失致死起訴當時安裝冷氣的工人李建邦，及指派他前往安裝的金耀冷凍空調有限公司負責人劉智輾。
記者林莞茜／綜合報導
回顧案情，事發當天下午1時許，位於板橋新埔捷運站2號出口旁的大樓，一名房東找來李姓工人安裝窗型冷氣，過程中卻發生嚴重意外，導致重約30公斤的冷氣由17樓墜落，當場砸中樓下等待公車的黃姓女大生，緊急送往亞東醫院，搶救1個多小時最終仍不幸宣告不治；警方依過失致死罪，將李姓工人移送新北地檢署偵辦，複訊結束後諭知3萬元交保並限制住居。
案件經檢方調查，李姓工人當天接受金耀公司派單，到17樓住處安裝三洋STK-21H直立式窗型冷氣，不過因夥伴離職，遂獨自施作，而金耀公司負責人劉智輾也知道李姓工人欠缺安裝此款冷氣機型經驗，且李姓工人也在當下請教如何安裝，劉智輾卻未命令李立即停工，或指派有能力者到場協助，仍任由缺乏經驗、專業知識的李男任意施作。
檢方認為，李男事前沒安裝此型號冷氣經驗，也沒詳閱安裝說明書，未先行裝設本體固定具，也沒確認冷氣本體與窗框是否已有固定機制即鬆手，同時又未設有其他足以防止物體飛落機制，導致冷氣應聲由17樓墜落；而劉男則因明知李男缺乏安裝此類型冷氣經驗，仍以「物品宅配安裝合約」人員身分，讓李男進行施作，輕率作為導致憾事發生，更在犯後不思悔過，要求法院從重量刑。