憂心勤億蛋品進口蛋流向成謎 竹市衛生局擴大嚴格稽查
蛋品大廠「勤億蛋品科技股份有限公司」雖自稱其產品為「100％國產」，但卻遭爆曾於6-9月間購進巴西進口蛋，勤億蛋品今（22）日發出聲明表示，除4680箱受中央畜產會委託加工製成冷凍液蛋，依需求交付，其餘巴西蛋品（已全數製成冷凍液蛋）均儲存在庫。新竹市長高虹安今天表示，巴西進口蛋引發全民食安疑慮，該公司又向農業部買進790多萬顆巴西、土耳其進口蛋製成調味液蛋。經初步稽查，市面尚未查獲該批產品，若有查獲將依《食品安全衛生管理法》從嚴開罰。
記者李春台／新竹報導
市府表示，衛生局加強稽查市售雞蛋及蛋液產品，密切掌握各地衛生局液蛋代工廠查核情資，依據勤億蛋品所稱，該公司所收購之巴西蛋品（已全數製成冷凍液蛋）均儲存在庫」做為公司內部對於日後採購全球蛋源的前期品質測試，並未挪作他用。衛生局立即與該公司所轄衛生局調閱相關資訊，追查進出貨數字及是否符合食安法規，以保障新竹市民之食品安全衛生權益。
衛生局自9月14日起啟動「加強市售雞蛋稽查專案」連日稽查轄內賣場、超市、超商、市場、烘焙業、團膳工廠等場，檢視生鮮蛋品外殼完整性、有無破裂、汙垢黏附或發霉及包裝標示有無品名、原產地（國）或有效日期。該廠商產品為新竹市主要液態蛋品來源，約市佔8成，但初步查核結果，未有查獲該批調味液蛋流入市場情事 。
教育處也於9月20日重申，新竹市立中小學含附設幼兒園，限使用國產可溯源「洗選鮮（全）雞蛋」，一律禁用加工液蛋產品。家長可從校園食材登錄平台瞭解午餐資訊及食材來源履歷，不用擔心會吃到、使用到混合巴西進口蛋的液態蛋產品。