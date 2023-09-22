▲三陰性乳癌都一樣？３名醫詳解高風險早期三陰性乳癌

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乳癌一直是我國女性健康的頭號威脅，其中的三陰性乳癌更是加深不少女性對於乳癌的恐懼感。不過，並非所有的三陰性乳癌治療都一樣，研究顯示，高風險早期三陰性乳癌藉由術前給予8次的化學治療加上免疫治療，術後繼續接受9次免疫治療，也有機會達到不復發、幾乎看不見腫瘤的治療目標。
三陰性乳癌治療有何瓶頸？高風險早期三陰性乳癌更危險？
臺大醫院乳房醫學中心主任黃俊升教授解釋，三陰性乳癌因缺乏荷爾蒙受體及HER2（第二型人類上皮生長因子受體）的標靶開關，以致抗荷爾蒙藥物與HER2標靶藥物無法有效作用，過去只能仰賴化學治療，也因此被認為是治療成效較差的乳癌類型。
值得注意的是，並非所有三陰性乳癌治療成績都一樣，特別是高風險早期三陰性乳癌，腫瘤大於2公分，無論是否有淋巴轉移；或者腫瘤介於1-2公分且有淋巴轉移。此類族群比其他三陰性乳癌病友的復發風險更高。
2大指標成預後評估 術前術後輔助免疫治療有機會追求不復發
黃俊升教授說明，現在三陰性乳癌的治療觀念是先給予化學輔助治療再手術，能有效縮小腫瘤、增加乳房保留機會，同時預測該藥物有無療效。近年隨著免疫治療發展，現在除了化學治療，也多了免疫治療可以選擇，並藉不同的藥物組合，有機會提高「病理完全緩解pCR」和「無事件存活期EFS」的機率。
長庚紀念醫院乳房外科顧問級主治醫師陳訓徹教授表示，如果能達到病理完全緩解，代表未來復發率會降低許多，原先無法部分切除，有機會可以部分切除，提升乳房保留；而原先有淋巴轉移者，或許可以只做前哨淋巴切除，減少淋巴水腫風險。
另外一個無事件存活期則是在輔助治療後，觀察腫瘤有無局部或遠處再發，時間能維持愈長愈好。此外，若能達到病理完全緩解，無事件再發機會可低於5%。兩者相輔相成，同時達標能大幅增加預後。
陳訓徹教授分享，以長庚醫院收治的三陰性乳癌病患為例，接受術前輔助治療（紫杉醇＋小紅莓），病理完全緩解率約3成，若加上卡鉑有機會到4成。而隨著免疫治療加入，更有機會達到7成的病理完全緩解，突破以往治療瓶頸。化療合併免疫治療，也成為高風險早期三陰性乳癌的治療新趨勢。
前8後9加免疫治療成新趨勢 早期發現積極治療增預後
和信治癌中心醫院腫瘤內科部鍾奇峰主任說明，根據國際治療指引，高風險早期三陰性乳癌病友術前以8次免疫治療搭配化療，有機會提升病理完全緩解率超過6成，減少手術切除的範圍。手術後接續免疫藥物的輔助治療約9次，有助消滅術後殘存的癌細胞，提升無事件存活期，同時降低近4成惡化或復發風險，有機會追求更長的存活時間。
三陰性乳癌雖然分型複雜，但早期發現仍有相當好的預後，且近年治療也有明顯進步，呼籲病友不要灰心，尤其是聽到「高風險早期三陰性乳癌」千萬別放棄，更應積極配合醫囑治療。透過良好的醫病溝通、挑選合適治療，仍有機會追求不復發、治癒的機會。
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