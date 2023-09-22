日銀維持現狀！日圓再貶破148 但這原因換匯價沒甜頭可撿
日本央行今（22）日召開利率決策會議，一如市場預期維持超寬鬆貨幣政策不變，有關未來貨幣政策前瞻指引也保持「鴿」派，日圓兌美元盤中應聲貶值，再度貶破148價位，一度來到148.42兌1美元。不過，由於美元指數走強，新台幣兌美元也貶向32.2元，也使得日圓兌新台幣換匯價未再探「0.21字頭」，台灣銀行日圓現鈔賣出價在0.2202元至0.2216元震盪整理，外匯專家李其展接受《NOWnews今日新聞》採訪認為，日圓兌美元確實往150價位方向走，只是要很快一直往下也不容易，有換匯需求者，現金價在0.225元以下都是不錯價位。
記者顏真真／台北報導
經過兩天會議後，日本央行今日決議利率按兵不動，基準利率維持在歷史低點-0.1%，日本10年期公債殖利率目標維持在0%附近，符合市場預期。同時，日本央行也保持殖利率目標上下各50基點的波動容忍範圍，還有7月新設的1%硬性上限不變。不過，在日本央行公布利率決策按兵不動後，日圓兌美元應聲走貶，從147價位進一步貶破148，盤中一度下探148.42兌1美元，市場目前則聚焦於日本央行總裁植田和男會後談話。
雖然日圓兌美元再貶破148，但由於美國聯準會（Fed）放「鷹」，美元指數一度來到105.78，亞洲主要貨幣兌美元續弱，其中新台幣兌美元也貶向32.2元，今日早盤一度貶至32.194元，目前在32.126元震盪。因此，日圓兌新台幣換匯價未見更甜價，台銀日圓現鈔賣出價今日盤中都在「0.22字頭」，早盤甚至一度升至0.2216元，目前在0.2202元震盪。
不過，外匯專家李其展表示，日圓兌美元確實往150價位方向走，可是要很快一直往下也不容易，若有日圓換匯需求，「買賣中間價0.22元、現金價0.225元以下就是不錯價位」，因為要日圓很快一直往下走也不容易，畢竟日圓貶，新台幣也弱，要很快貶破去年10月中間價0.211元也不容易，只是日圓還是弱的，有需求就可以買。